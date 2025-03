Gewaltsamer Angriff: 19-Jähriger nach Kopfstoß im Krankenhaus

In den frühen Morgenstunden des 15. März ereignete sich in Feldkirch ein Vorfall, bei dem ein 19-jähriger Mann zum Opfer einer gewalttätigen Auseinandersetzung wurde. Gemeinsam mit einem Kollegen hatte er ein Nachtlokal in der Marktgasse besucht. Beim Verlassen des Lokals, zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr, wurde er von einem Unbekannten angesprochen und beleidigt.

Der Angreifer, der den 19-Jährigen in ein Gespräch verwickelt hatte, attackierte ihn unvermittelt mit einem Kopfstoß ins Gesicht. Diese Attacke führte zu schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen. Der Täter ergriff danach zu Fuß die Flucht in eine unbekannte Richtung.

Hilfe und Ermittlungen

Trotz der erlittenen Verletzungen war das Opfer in der Lage, eigenständig den Rettungsdienst zu kontaktieren und wurde anschließend ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Die Polizei hat um Mithilfe gebeten und Zeugen des Vorfalls aufgefordert, sich bei der Stadtpolizei Feldkirch zu melden.

Der mutmaßliche Täter wird als 165 bis 170 Zentimeter groß beschrieben, trug einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Cargo-Hose und hatte einen Pferdeschwanz. Er sprach im Vorarlberger Dialekt, was darauf hindeuten könnte, dass er aus der Gegend um Nofels stammt.

Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten, werden von der Stadtpolizei Feldkirch unter der Telefonnummer 05522/3041222 entgegengenommen.