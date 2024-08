Terror bei Stadtfest: Drei Tote – Täter auf der Flucht (FOTOS+VIDEO)

Eine festliche Atmosphäre in der nordrhein-westfälischen Stadt Solingen verwandelte sich am Samstagabend in einen Albtraum. Gegen 21.45 Uhr stach ein Mann mit einem Messer wahllos auf Besucher des Stadtfests ein und hinterließ dabei drei Tote und mehrere Schwerverletzte. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Angriff am belebten Fronhof-Platz

Der Angriff ereignete sich am Fronhof-Platz, einem der zentralen Veranstaltungsorte des Festes, wo Livebands auftraten und zahlreiche Menschen feierten. Zeugen beschrieben den Täter als einen arabisch aussehenden Mann, der vor der Bühne plötzlich auf die Besucher losging und gezielt auf den Hals seiner Opfer einstach.

Opfer und Verletzte

Drei Menschen fanden bei dem Angriff den Tod: eine Frau und zwei Männer aus Solingen und Düsseldorf. Darüber hinaus gibt es fünf Schwerverletzte, die derzeit in medizinischer Behandlung sind. Weitere Personen stehen unter Schock und werden psychologisch betreut.

ACHTUNG: VERSTÖRENDE SZENEN!!!

Ermittlungen

Die Polizei stuft den Vorfall als Terroranschlag ein und hat eine Großfahndung nach dem Täter eingeleitet. Hauptkommissar Sascha Kresta von der Polizei Wuppertal erklärte: „Der Angreifer hat wahllos mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Deshalb gehen wir momentan von einem Anschlag aus.(…) Nach dem Angreifer wird mit einem Großaufgebot gefahndet, wir wollen unbedingt den Täter festnehmen. Aber parallel laufen auch Ermittlungen, Spurensicherung und Zeugenbefragungen.“

Großalarm und Fahndung

Die gesamte Innenstadt wurde abgesperrt, und die Bewohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Über dem Tatort kreist ein Polizeihubschrauber, während schwer bewaffnete SEK-Einheiten im Einsatz sind.

Philipp Müller, einer der Mitorganisatoren des Festes, berichtete dem „Solinger Tageblatt“, dass der Rettungsdienst um das Leben von neun Menschen kämpfe. „Die Menschen sind geschockt, aber friedlich vom Platz“, berichtete Müller der Zeitung.

Entsetzen und Betroffenheit bei Politikern

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt und drückte in einer Pressekonferenz um 1.17 Uhr sein Mitgefühl für die Opfer und ihre Familien aus. Er sagte: „Es ist bedrückend. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und bei den Verletzten.“

Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) äußerte auf Facebook seine tiefe Trauer: „Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam.“

Fahndungsaufruf und Bürgerhotline

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Flucht geben können. Bürger, die Fotos oder Videos vom Fest gemacht haben, werden gebeten, dieses Material über ein Hinweisportal zur Verfügung zu stellen. Zudem hat die Stadt Solingen eine Hotline für Fragen nach vermissten Personen eingerichtet: 0212 – 290 2000.

Das Stadtfest, das an diesem Wochenende den 650. Geburtstag Solingens feiert, sollte ursprünglich bis Sonntag dauern und erwartete rund 80.000 Besucher. Doch nach dem schrecklichen Vorfall wurde die Veranstaltung abgebrochen.