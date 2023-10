Terroranschlag während Fußballspiel: Verdächtiger „neutralisiert“

In Brüssel ereignete sich gestern Abend ein Terroranschlag, bei dem zwei Schweden getötet wurden. Der mutmaßliche Täter, ein 45-jähriger Tunesier, wurde heute Morgen von der Polizei „neutralisiert“. Der Vorfall ereignete sich am Rande eines Fußballspiels zwischen der belgischen und schwedischen Nationalmannschaft.

Ein mutmaßlicher Terrorist wurde heute Morgen in einer Polizeiaktion in Brüssel „neutralisiert“. Alles nachdem der Mann am Montagabend einen Angriff verübt hatte, bei dem zwei schwedische Staatsbürger getötet wurden. Der Vorfall ereignete sich am Rande eines Fußballspiels zwischen der belgischen und schwedischen Nationalmannschaft im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024. Die Identität des Mannes wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Verdächtiger

Die belgische Innenministerin Anelis Verlinden bestätigte die „Neutralisierung“ des Verdächtigen im Brüsseler Stadtteil Skarbek, ohne jedoch seine Identität preiszugeben. Der belgische Sender RTBF berichtete, dass der Verdächtige in die Brust geschossen wurde und mit einem Krankenwagen abtransportiert wurde. Es soll sich um Abdesalem L. handeln, einen 45-jährigen Tunesier.

Bei der Durchsuchung des Tatorts in Skarbek fand die Polizei mehrere Waffen, einige davon wurden in einem nahegelegenen Park gefunden. Die belgische Bundesanwaltschaft bestätigte den Fund einer Waffe, die der im Angriff verwendeten ähnelt. Die Staatsanwaltschaft äußerte „starke Vermutungen“, dass die Person, die Montagmorgen von der Polizei erschossen wurde, der Verdächtige für den Angriff ist.

Aufgrund des Angriffs hat das nationale Krisenzentrum in der belgischen Hauptstadt die Alarmstufe auf das maximale Level 4 erhöht. Weitere Informationen zu den Opfern und dem Verdächtigen werden erwartet, sobald die Ermittlungen fortgeschritten sind.