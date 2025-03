Teurer als Dubai-Schokolade: Angel Hair Chocolate gibt es jetzt zu kaufen

Eine neue Schokoladenkreation erobert TikTok: Angel Hair Chocolate begeistert mit haarfeiner Füllung und rosafarbener Hülle. Die Nachfrage ist enorm.

Kaum scheint der Hype um ausgefallene Schokoladenvariationen abzuklingen, da sorgt die Angel Hair Chocolate auf TikTok für neue Begeisterung und tritt in die Fußstapfen der beliebten Schokolade aus Dubai. Ihre Besonderheit liegt in der haarfeinen, zartschmelzenden Füllung, die an feine Haarsträhnen erinnert und von rosafarbener Schokolade umhüllt wird. Diese Kombination macht sie zu einem gefragten Genuss, der die Regale leerfegt.

Hergestellt wird die Original Angel Hair Chocolate vom belgischen Unternehmen Tucho. Mit einem Preis von 19 Euro für eine 185-Gramm-Tafel zählt sie zu den teureren Schokoladen. Doch das ist noch nicht alles: Hinzu kommen 3 Euro für eine spezielle Verpackung, die die Temperatur optimiert, 6 Euro für den Versand und 3 Euro Mehrwertsteuer. Insgesamt kostet eine Tafel somit 31 Euro. Trotz dieser Kosten ist die Schokolade bei Tucho und anderen Anbietern vergriffen.

19 Euro pro Tafel

Wer die Angel Hair Chocolate dennoch probieren möchte, findet sie derzeit auf eBay, wo sie von einem anderen Hersteller ebenfalls für 19 Euro angeboten wird. Allerdings bleibt unklar, was letztendlich geliefert wird. Die Erfahrung mit der Schokolade aus Dubai zeigt, dass solche Trends schnell ausverkauft sein können.

Gerüchte besagen, dass die Angel Hair Chocolate bald auch im deutschen Einzelhandel erhältlich sein könnte. Thomas Wurm, ein Rewe-Kaufmann aus der bayerischen Stadt Königsbrunn, plant laut dem Münchner Merkur, die Schokolade in seinem Geschäft anzubieten. Ob sie auch in Österreich Fuß fassen wird, wie es die Dubai-Schokolade in den Regalen von SPAR, Billa und Hofer geschafft hat, bleibt abzuwarten.