Spuren gesperrt: Beliebte Autobahn wird saniert!

Die A21-Sanierung am Knoten Vösendorf wird bis Oktober dauern. Autofahrer müssen mit verengten Spuren und gelegentlichen Sperrungen rechnen.

Die Sanierung der A21 am Knoten Vösendorf, wie von der Asfinag angekündigt, wird bis Ende Oktober andauern. Die Arbeiten betreffen die Fahrbahn der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) bis zur Triesterstraße in beide Richtungen. Während der Wochenenden sollten Autofahrer mit gelegentlichen Spurensperrungen rechnen.

Brückenarbeiten und Asphalt

Zunächst, bis Ende Mai, liegt der Fokus auf den Brücken über die Südautobahn (A2), wobei vor allem der Asphalt erneuert wird. An diesen Wochenenden wird pro Fahrtrichtung zeitweise nur eine Spur befahrbar sein. Im Zeitraum von Juli bis Oktober steht die Erneuerung der Fahrbahndecke im Freilandbereich an. In dieser Phase bleiben zwar zwei Spuren je Richtung offen, jedoch werden diese verengt. Die Auf- und Abfahrten zur A21 bleiben zugänglich, wenn auch teilweise verengt. Nachtzeitliche Rampensperrungen können im Zuge von Verkehrsphaseneinrichtungen und -umstellungen auftreten.

Lesen Sie auch: EU plant zusätzliche 800 Milliarden für VerteidigungDie EU plant, 800 Milliarden Euro in Verteidigung zu investieren, um geopolitische Bedrohungen abzuwehren. Was bedeutet das für die europäische Sicherheit?

EU plant zusätzliche 800 Milliarden für VerteidigungDie EU plant, 800 Milliarden Euro in Verteidigung zu investieren, um geopolitische Bedrohungen abzuwehren. Was bedeutet das für die europäische Sicherheit? Pfand-Chaos: Verbraucher rätseln über richtige BeträgeÖsterreich hat ein neues Einwegpfandsystem für Plastikflaschen und Dosen eingeführt, das für Verwirrung sorgt.

Pfand-Chaos: Verbraucher rätseln über richtige BeträgeÖsterreich hat ein neues Einwegpfandsystem für Plastikflaschen und Dosen eingeführt, das für Verwirrung sorgt. Neue Regierung verspricht Preissturz ab AprilIn Österreich formiert sich eine Koalition aus der Volkspartei, der SPÖ und den Neos, die ehrgeizige Ziele für das Land verfolgen.

Zwischen April und Juli werden zudem die Brücken über die Triesterstraße und die Wiener Lokalbahnen instand gesetzt. Hierbei sind nächtliche Spurensperrungen vorgesehen.