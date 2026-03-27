Thompson warnt seine Fans: Betrüger geben sich als Sänger aus

Fans von Thompson geraten ins Visier von Betrügern – und die Maschen werden immer dreister.

Das Team des kroatischen Musikers Marko Perkovic Thompson hat seine Fans in sozialen Netzwerken ausdrücklich vor einer Betrugsmasche gewarnt, die derzeit verstärkt kursiert. Weder Thompson persönlich noch seine Administratoren würden jemals unaufgefordert private Nachrichten an Fans schicken – das stellt das Team unmissverständlich klar.

Der Sänger ist ausschließlich über eine offizielle Facebook-Seite sowie ein offizielles Instagram-Profil erreichbar, beide mit dem blauen Verifizierungshaken versehen. Diese Konten werden seit jeher von denselben Administratoren betreut – an dieser Konstellation hat sich bis heute nichts geändert. Darüber hinaus gibt es keinerlei autorisierte Vertreter oder Repräsentanten, die berechtigt wären, Fans in Thompsons Namen zu kontaktieren – schon gar nicht in finanziellen Angelegenheiten.

Steigende Betrugsversuche

In den vergangenen Tagen sei die Zahl gefälschter Seiten und privater Profile spürbar gestiegen, die gezielt Nutzer anschreiben, deren Vertrauen erschleichen und schließlich Geld fordern. Das Team appelliert daher eindringlich: Auf verdächtige Privatnachrichten keinesfalls reagieren, kein Geld an unbekannte Personen überweisen, die sich als der Musiker oder als Mitglieder seines Teams ausgeben.

Als wichtigste Schutzmaßnahme empfehlen die Administratoren, stets auf das blaue Verifizierungszeichen zu achten.

Jedes gefälschte Konto sollte umgehend der jeweiligen Plattform gemeldet werden, damit es entfernt werden kann.