Thron von Pep Guardiola wackelt: City hat schon seinen Nachfolger

Während Guardiola seinen Vertrag bei Manchester City verlängert hat, bringen Insider bereits seinen möglichen Nachfolger ins Spiel: Cesc Fabregas beeindruckt in Como.

Pep Guardiola hat seinen Vertrag mit Manchester City kürzlich bis Sommer 2027 verlängert, doch die Klubführung der Citizens denkt bereits an die Zeit danach. Wie das Portal Football Transfers berichtet, haben die Verantwortlichen des englischen Meisters ein Auge auf Cesc Fabregas geworfen, der immer häufiger als potenzieller Nachfolger des charismatischen Spaniers gehandelt wird.

Der ehemalige spanische Nationalspieler und Mittelfeldstratege führte Como in seiner Premierensaison als Cheftrainer auf einen beachtlichen zehnten Platz in der Serie A. Für den italienischen Klub bedeutete dies die erfolgreiche Rückkehr in die Eliteklasse. Obwohl Fabregas erst am Anfang seiner Trainerkarriere steht, wird sein Name bereits mit Topvereinen wie Bayer Leverkusen und Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Fabregas‘ Qualitäten

Mit seiner taktischen Konsequenz, seiner Ruhe an der Seitenlinie und seinem ausgeprägten Gespür für Positionsspiel hat er sich in Fachkreisen einen Namen gemacht – alles Eigenschaften, die perfekt zur Spielphilosophie von Manchester City passen.

Der 37-jährige Spanier hat bei Como einen Spielstil etabliert, der durch Ballbesitz, kontrolliertes Positionsspiel und hohe Passsicherheit gekennzeichnet ist – Elemente, die auch Guardiolas Philosophie bei den Citizens prägen. Beeindruckend waren in der laufenden Saison vor allem die Siege gegen Topklubs wie Atalanta, Napoli und Roma, die Fabregas‘ taktisches Geschick unterstreichen.

Seine Leistungen blieben nicht unbemerkt: Im April 2025 wurde Fabregas zum „Trainer des Monats“ in der Serie A gekürt, nachdem Como unter seiner Leitung erstmals in der Vereinsgeschichte vier Ligaspiele in Folge gewann und sich frühzeitig den Klassenerhalt sicherte.

In den Führungsetagen des Premier-League-Giganten sieht man in Fabregas daher die ideale Besetzung, um den von Guardiola etablierten Spielstil auch in Zukunft fortzuführen. Trotz zahlreicher Anfragen bleibt der 37-Jährige vorerst Como treu und konzentriert sich auf seine Entwicklung als Trainer.

Dennoch scheinen ihm die Türen zu Europas Spitzenklubs bereits offenzustehen – auch jene im Etihad Stadium.