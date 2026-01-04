Tiefkühlpizza-Schock: Forscher entdecken versteckten Krebsauslöser

Schnell, bequem und riskant – hinter der dampfenden Tiefkühlpizza verbergen sich mehr Gefahren als gedacht. Eine neue Studie deckt alarmierende Zusammenhänge auf.

Der Griff zur Tiefkühlpizza nach einem anstrengenden Arbeitstag ist für viele verlockend – schnell zubereitet, wenig Aufwand und schon nach kurzer Zeit dampfend auf dem Teller. Doch was als bequeme Mahlzeit daherkommt, birgt gesundheitliche Risiken, die über die allgemein bekannten Nachteile hinausgehen.

Eine aktuelle Studie liefert beunruhigende Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Fertiggerichten und Krebserkrankungen. Wissenschaftler untersuchten speziell die Auswirkungen „ultra-verarbeiteter“ Lebensmittel auf die Gesundheit. Diese Produkte enthalten typischerweise gehärtete Öle, modifizierte Stärken, Emulgatoren, künstliche Aromen, Farbstoffe und Süßungsmittel – alles Substanzen, die bei regelmäßigem Verzehr problematisch werden können.

Krebsrisiko nachgewiesen

Besonders kritisch betrachten die Forscher Tiefkühlprodukte wie Pizza, aber auch Softdrinks, industriell hergestelltes Brot und verpackte Snacks. Die Studienergebnisse sollten Verbraucher aufhorchen lassen: Ein hoher Konsum dieser Lebensmittel steht in Verbindung mit einem erhöhten Risiko für Krebserkrankungen im Bereich von Rachen, Kopf und Speiseröhre. Zusätzlich können auch die Verpackungsmaterialien selbst schädliche Substanzen abgeben.

Schädliche Faktoren

Die Wissenschaftler identifizierten mehrere Faktoren für das gesteigerte Krebsrisiko: neben den erwähnten Zusatzstoffen wie Emulgatoren und künstlichen Süßungsmitteln auch chemische Rückstände aus den Verpackungen. Die Verbraucherzentrale bestätigt diese Problematik und rät zu einer ausgewogenen Ernährung mit möglichst frischen Zutaten, um die negativen Auswirkungen hochverarbeiteter Lebensmittel zu vermeiden.

