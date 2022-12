TikToker rächte sich bei der Hochzeit des Ex-Freundes (VIDEO)

TikToker Kenny Blondie schockierte alle, als er ein Video veröffentlichte, in dem er mitteilte, dass er auf der Hochzeit seines Ex-Freundes war, wo er ein totales Chaos anrichtete. Er enthüllte nämlich alle Details der Hochzeit in dem Clip und gab zu, dass er seinem ehemaligen Partner einen Skandal bereiten wollte. Kenny hat ein Video mit dem Titel „Ich gehe zum ersten Mal zu einer Hochzeit, mein Ex heiratet“ gepostet, das bis zu einer Million Aufrufe hat.

„Ich gehe zum ersten Mal zu einer Hochzeit und um die Situation noch alarmierender zu machen, ist es mein Ex-Freund, der heute heiratet. Falls es jemanden interessiert, sein Name ist Hamza. Jetzt fragt ihr euch sicher, wieso ich zur Hochzeit meines Ex-Freundes gehe? Weil wir einen gemeinsame Freundin haben und sie mich zur Hochzeit mitnimmt. Heute Abend mache ich einen Skandal“, sagte er zu Beginn und fügte hinzu: „Ihr wisst, wenn man mit jemandem Schluss macht und es noch nicht richtig beendet wurde, hat man etwas Unvollendetes. Was für mich noch nicht fertig ist, werde ich heute Abend beenden. Und wenn ihr euch fragt, warum wir uns getrennt haben; das war vor einem Jahr, weil er mir nicht etwas zum Geburtstag kaufen wollte, und zwar das Auto, das er mir versprochen hatte. Einen roten Mercedes. Er tat es nicht und ich verließ ihn.“

Kenny enthüllte weitere Details von der Feier. “Die Situation ist alarmierend. Es ist Sonntag um 17:55. Ich bin vor einer Weile aufgestanden. Die Nacht war turbulent, chaotisch. Wir kamen mit einem Umschlag, aber mein Umschlag war leer. Ich schrieb auf ein Stück Papier “F** dich“. Er war schockiert, der Mann veränderte seine Gesichtsfarbe, wurde ganz blass, als er mich sah. Er zog meine Freundin zur Seite und fragte, warum sie mich mitgebracht habe?!”

„Er ist die ganze Nacht vor mir weggelaufen. Ich wollte mit ihm reden, damit er mir erklären kann, warum er mir nicht den roten Mercedes gekauft hat, den er zu meinem Geburtstag kaufen wollte. Und der Junge ist die ganze Nacht vor mir weggelaufen. Er hat auch diese Braut weggeschleppt, und er hat sie auch nicht in meine Nähe gelassen, damit ich nicht mit ihr reden würde. Ich würde euch Bilder und Videos zeigen, aber ich kann nicht.“

„Wir saßen an einem langweiligen Tisch, so schleppte ich meine Freundin und wir setzten uns zu seinen Eltern. Mein fast Schwiegervater und meine fast Schwiegermutter. Die haben natürlich keine Ahnung von mir. Ich saß etwa 15 Minuten lang da und sprach mit seinem Vater, und Hamza, der Junge, der heiratet, schwitzte. Ich war bereit, ein totales Durcheinander zu machen, ich hatte nicht vor, lange zu bleiben, aber der siebenstöckige Kuchen kam. Ich befand mich zufällig vor der Torte, schubste zufällig einen Mann auf sie und die Torte fiel ganz zufällig. Hamza wusste bereits, dass es mein Werk war. Dass ich hergekommen war, um einen Skandal zu machen. Bald darauf ging ich in einen Club und wir feierten die Hochzeit des Ex”, beendete Kenny sein Video.

Die TikTok-Benutzer waren unter Schock.

Schließlich überbrachte Kenny ihm die gute Nachricht, dass Hamza sich scheiden ließ. Das Video wurde in den sozialen Medien schnell viral.