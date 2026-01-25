Todesmutiger Extremsportler erobert 508-Meter-Wolkenkratzer ohne Seil (VIDEOS)

Alex Honnold hat als erster Mensch den 508 Meter hohen Wolkenkratzer Taipei 101 in Taiwan ohne jegliche Sicherung bezwungen. Vor hunderten Schaulustigen erklomm der 40-jährige US-Extremkletterer am Sonntag das 101-stöckige Gebäude in Taipeh in nur anderthalb Stunden – komplett ohne Seil, Klettergurt oder Sicherheitsnetz. Die atemberaubende Leistung wurde live auf Netflix übertragen und hielt Zuschauer weltweit in Atem.

Wegen unsicherer Wetterbedingungen musste der ursprünglich für Samstag geplante Aufstieg verschoben werden. Als Honnold dann in seinem roten T-Shirt und speziell angefertigten gelben Kletterschuhen die Südostwand des Stahl-Glas-Kolosses erklomm, verfolgten nicht nur die Menschenmenge am Boden das Spektakel – auch im Inneren des Wolkenkratzers drängten sich Zuschauer an die Fenster. Besonders eindrucksvoll: Als der Extremsportler an der vollverglasten Aussichtsplattform im 89. Stock vorbeikletterte, klopften staunende Besucher von innen an die Scheiben.

Nach dem erfolgreichen Gipfelsturm ließ sich Honnold abseilen und fiel sofort seiner Frau Sanni McCandless Honnold in die Arme. Im anschließenden Pressegespräch philosophierte der Ausnahmekletterer: „Die Zeit ist begrenzt. Nutzt sie auf die beste Weise.“ Mit einem Appell fügte er hinzu: „Wer wirklich hart arbeitet, kann schwierige Dinge meistern.“

Erfüllter Traum

Der Aufstieg erfüllte für Honnold einen lang gehegten Traum. Nach eigenen Angaben hatte er bereits vor mehr als zehn Jahren die Genehmigung beantragt, den Taipei 101 zu erklimmen. „Es ist großartig, dass es nun geklappt hat“, erklärte er nach seinem Triumph. Selbst Taiwans Präsident Lai Ching-te gratulierte dem Amerikaner via Facebook und beschrieb die Leistung als „wirklich bewegende Herausforderung“.

Klettergeschichte geschrieben

Mit seiner „Free Solo“-Besteigung – also völlig ohne Absicherung – schrieb Honnold Klettergeschichte am Taipei 101. Bereits 2004, im Jahr der Fertigstellung des Wolkenkratzers, hatte der als „Spiderman“ bekannte französische Extremsportler Alain Robert einen ähnlichen Versuch gewagt. Aufgrund regnerischen Wetters musste Robert damals jedoch auf ein Sicherheitsseil zurückgreifen.

Honnold ist in der Szene längst eine lebende Legende. 2018 sorgte er weltweit für Aufsehen, als er den 900 Meter hohen Granitfelsen El Capitán im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien als erster Kletterer im Alleingang ohne Helm und ohne Seil bezwang – eine Meisterleistung, die im preisgekrönten Dokumentarfilm „Free Solo“ festgehalten wurde.