Tödliche Pizza? Frau stirbt nach Restaurantbesuch

In Süditalien ereignete sich ein tragischer Vorfall, bei dem eine Frau nach einem Restaurantbesuch an einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung starb. Ihr Ehemann befindet sich in kritischem Zustand. Die Behörden vermuten Botulismus als Ursache und haben Untersuchungen eingeleitet.



Ein italienisches Paar erlebte einen verhängnisvollen Abend, nachdem sie in einem Restaurant im Süden Italiens zu Abend gegessen hatten. Sie kehrten ohne Probleme nach Hause zurück, doch am nächsten Morgen fühlten sie sich unwohl. Ihr Zustand verschlechterte sich rapide und sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die 46-jährige Gerardina Corsano verstarb tragischerweise, während ihr 52-jähriger Ehemann, der Landwirt Angelo Menino, in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Ärzte sind jedoch zuversichtlich, dass er überleben könnte.

Die Staatsanwaltschaft in Benevento hat eine Untersuchung zum Tod der Frau eingeleitet. Eine Autopsie wird in den nächsten Tagen durchgeführt. Die Polizei untersucht den Tatort und hat scharfe Paprikagewürze gefunden, die analysiert werden sollen.

Die vorläufigen Berichte deuten darauf hin, dass eine mögliche Lebensmittelvergiftung durch Botulinum – eine Bakterie, die gefährliche Toxine produziert – die Ursache sein könnte. Es wird vermutet, dass diese in der Chilisauce gefunden wurde, die für die Pizzen des Paares im Restaurant verwendet wurde. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dies nur eine mögliche Quelle ist und die Untersuchungen noch laufen.