Ehepaar aus Bosnien leidet unter Kontaktabbruch ihres Sohnes (VIDEO)

Arifa (56) und Mehmed Ogresevic (60), ein Ehepaar aus der Gemeinde Cazin in Bosnien und Herzegowina, durchleben einen Albtraum. Ihr Sohn hat vor sieben Jahren jeglichen Kontakt zu ihnen abgebrochen, was ihre Gesundheit ernsthaft beeinträchtigt hat. Mehmed erlitt einen Schlaganfall und kann seitdem nicht mehr sprechen. Arifa, die sich um ihren Mann kümmert, ist ebenfalls gesundheitlich angeschlagen. Die Familie hofft auf eine Rückkehr des Sohnes, um die Wunden zu heilen.

In der Gemeinde Cazin in Bosnien und Herzegowina lebt ein Ehepaar, das seit Jahren einen Albtraum durchlebt. Arifa (56) und Mehmed Ogresevic (60) haben vor sieben Jahren ihren Sohn verloren – nicht durch Tod, sondern durch einen abrupten Kontaktabbruch. „Wir wissen weder, wo er jetzt ist, noch wie es ihm geht“, erzählt Arifa im Gespräch mit TV Krajina.

Die gesundheitlichen Folgen dieses Kontaktabbruchs sind gravierend. „Mehmed hatte einen Schlaganfall, er liegt jetzt im dritten Jahr. Ich denke, es ist wegen des großen Stresses und der Leiden, und seitdem kann er nicht mehr sprechen, dann bekam er auch Epilepsie, und sie dürfen ihn nicht operieren. Er hat vergessen zu lesen und zu schreiben, und ich darf ihn nicht alleine lassen, wohin ich gehe, nehme ich ihn mit“, berichtet Arifa.

Die Familie erhält Unterstützung von ihren Töchtern und Mehmeds Schwester, die so oft wie möglich vorbeikommen. Doch der Sohn bleibt abwesend. Nachdem er das Haus verlassen hatte, versuchte das Ehepaar, Kontakt mit ihm aufzunehmen, als Mehmed sehr krank wurde. Doch die einzige Antwort, die sie erhielten, war: „Ich brauche euch nicht“.

Arifa hat ihren Sohn seitdem nur zweimal aus dem Auto gesehen. Jedes Mal wechselte er die Straßenseite, um nicht auf derselben Seite wie sein Vater zu sein. Mit Tränen in den Augen sendet Arifa eine Botschaft an ihren Sohn: „Ich wünsche ihm alles Gute. Er soll nur nach Hause kommen, damit wir ihn sehen können, solange wir noch leben. Er soll zu seinem Haus kommen, das wird sein Eigentum sein, wem sonst sollten wir es geben als ihm? Wir wissen nicht, was passiert ist, warum er uns verleugnet hat. Wir haben uns nicht gestritten, alles war normal, wir haben zusammen gelebt, er sollte uns zumindest sagen, wo wir einen Fehler gemacht haben“.

Die Hoffnung, dass ihr Sohn zurückkehrt, gibt Arifa die Kraft, sich um ihren Mann zu kümmern und den Alltag zu bewältigen. Ich nehme mein Kind zu jeder Zeit auf. Er hat sein eigenes Haus. Wir brauchen ihn jetzt mehr denn je. Vor allem als moralische Unterstützung. Ich habe ihn oft geträumt, aber ich kann einfach nicht zu ihm kommen. Ich kann meinen Mann kaum beruhigen. Die Leute reden viel, aber die Nachbarn wissen, was wir alles für sie getan haben“, schließt Arifa in der Hoffnung, dass ihr Sohn Erbarmen haben und so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren wird.

