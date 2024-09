Tödlicher Gürtel-Crash: Serbe weiterhin auf der Flucht

In der Nacht auf Montag ereignete sich am Margaretengürtel in Wien ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Audi, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, prallte gegen einen Fahrbahnteiler. Das Mietauto erlitt dabei erhebliche Schäden. Der Beifahrer, ein 32-jähriger Serbe, wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr musste das Unfallopfer aus dem Wrack schneiden.

Nach dem Unfall flohen der Fahrer und ein weiterer Passagier, der auf dem Rücksitz gesessen hatte, vom Unfallort. Zeugen beobachteten die beiden Männer bei ihrer Flucht und verständigten die Polizei. Erste Ermittlungen legen nahe, dass der Fahrer ein Landsmann des verstorbenen Beifahrers sein könnte.

Internationale Fahndung

Es besteht die Annahme, dass sich der Unfallfahrer mittlerweile ins Ausland abgesetzt haben könnte. Die Polizei hat daher eine internationale Fahndung nach dem Flüchtigen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise, die zur Ergreifung des Unfallfahrers führen könnten, werden dringend erbeten. Zeugen können sich bei jeder Polizeidienststelle oder anonym unter der Telefonnummer 0800 133 133 melden.