Tödlicher TikTok-Trend: Teenager isst Chips und stirbt

Die „Hot Chip Challenge“ Chips, bekannt für ihre extreme Schärfe, wurden in Deutschland und den USA aus dem Verkauf genommen. Diese Maßnahme wurde ergriffen, nachdem zwei jugendliche Mädchen in Deutschland ins Krankenhaus eingeliefert wurden, nachdem sie an der TikTok-Herausforderung teilgenommen hatten. In den USA starb sogar ein 14-jähriger Junge nach dem Verzehr der Chips.

Laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Deutschland wurden in den Chips sehr schwankende und teilweise extrem hohe Capsaicin-Werte gefunden. Capsaicin ist eine Substanz, die in Chili-Schoten vorkommt und bei Verzehr zu Haut- und Schleimhautreizungen, Übelkeit, Erbrechen oder Atemproblemen führen kann. Der Rückruf betrifft Produkte mit bestimmten Verfallsdaten, die in mehreren deutschen Bundesländern verkauft wurden.

Nach dem Verzehr der Chips ins Krankenhaus

Die „Hot Chip Challenge“ ist eine Social-Media-Herausforderung, bei der Kinder und Jugendliche dazu aufgefordert werden, die extrem scharfen Chips zu essen. Die Chips werden in einer sargähnlichen Box verkauft und sind so scharf, dass einige Medien empfehlen, beim Verzehr Gummihandschuhe zu tragen. In einigen Fällen mussten Kinder und Jugendliche nach dem Verzehr der Chips ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zwei 13- und 14-jährige Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen in Bayern, die an der Herausforderung teilgenommen hatten, wurden mit Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Herausforderung besteht darin, die extrem scharfen Chips zu essen und danach so lange wie möglich nichts zu trinken. Die Herausforderung wird oft gefilmt und das Video dann online gestellt.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnte bereits im September vor solchen Mutproben. „In einigen Fällen hat der Verzehr bereits zu Notrufen geführt“, erklärte das BfR in Bezug auf die „Hot Chip Challenge“.

Nach dem Tod eines 14-jährigen Jungen in den USA aufgrund der Herausforderung forderte der Hersteller die Händler in den USA auf, das Produkt nicht mehr zu verkaufen.