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Schmuggel

Tonne Seeigel im Kofferraum – Schmuggler ohne Führerschein gestoppt

Tonne Seeigel im Kofferraum – Schmuggler ohne Führerschein gestoppt
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Transporter, über 1.000 Kilo verbotene Fracht und ein Fahrer ohne Führerschein – die Mautstelle Rupa wurde zum Ende einer dreisten Schmuggelfahrt.

An der Mautstelle Rupa auf der Autobahn A7 endete in der Nacht auf Dienstag eine ungewöhnliche Schmuggelfahrt: Verkehrspolizisten stoppten gegen 21.30 Uhr einen Transporter mit italienischem Kennzeichen, hinter dessen Steuer ein 35-jähriger Kroate saß – trotz aufrechtem Fahrverbot. Was die Beamten bei der anschließenden Kontrolle im Laderaum vorfanden, übertraf jedoch alle Erwartungen.

Massenschmuggel gestoppt

Mehr als 1.000 Kilogramm Schwarze Seeigel der Art Arbacia lixula, sorgfältig in Plastikkisten verpackt, waren dort verstaut. Der Mann stand offenbar kurz davor, die geschützte Tierart illegal nach Italien zu bringen – mutmaßlich zum Weiterverkauf, denn das Sammeln und der Handel mit heimischen Wildarten ist in Kroatien streng reglementiert. Zudem soll er den Polizisten einen gefälschten internationalen Frachtbrief vorgelegt haben. Auch knapp sechs Gramm Cannabis wurden bei ihm sichergestellt.

Der Transporter wurde vorläufig beschlagnahmt, der Mann festgenommen. Die Seeigel kamen auf das Polizeiboot P-105 Marino Jakomić – und die Besatzung brachte sie gemeinsam mit den Beamten in die Gewässer vor Opatija, wo sie in rund 50 Metern Tiefe wieder ins Meer entlassen wurden.

Mehrfache Anklage

Nach Abschluss der Ermittlungen erstattete die Polizei Opatija Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Der 35-Jährige wurde in Untersuchungshaft überstellt und muss sich neben dem Vorwurf des Handels mit geschützten Naturwerten sowie der Urkundenfälschung auch wegen der Verkehrsdelikte und des Drogenbesitzes verantworten.

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KO KOSMO-Redaktion
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