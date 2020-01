Top 10: Die beliebtesten Babynamen 2019 in Wien (GRAFIK)

Am Dienstag veröffentlichte die MA 23 die beliebtesten Babynamen des vergangenen Jahres. Zum ersten Mal wurden die Namen auch phonetisch zusammengefasst.

Sara und Alexander führen die letztjährige Vornamen-Statistik an, insofern man alle Sarahs, Aleksandars und andere unterschiedliche Schreibweisen mitzählt. Besonders beliebt waren auch Sophia, Anna und Emilia bei den Mädchen, während sich bei den Jungs in der Top 4 noch der Name David, Maximilian und Muhammed befindet.

Neuzugänge & Muhammed Top in drei Bezirken

Neu in der Top 10 ist unter den Vornamen für Mädchen Lea und Clara, während Luka und Luis den Einzug in die Liste der Burschen-Namen geschafft haben. Im vergangenen Jahr war Muhammed, Mohammed, etc. in drei Wiener Gemeindebezirken auf Platz 1 – in Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus und Brigittenau.

Helga, Franz & Co immer weniger vertreten

Auch wenn man früher sehr beliebte Namen immer noch in der Top 20 finden kann, so werden diese immer viel seltener vergeben. Johann, Franz, Karl, Robert, Michael, Helga, Christine, Renate, Elisabeth bzw. Eva dürften für junge Eltern einfach nicht den Zahn der Zeit treffen.

Eine Übersicht über die gesamte Top 10 findet ihr in der Grafik auf der zweiten Seite!