Top-Schüler: Natasa Bekvalac absolviert Schulabschluss mit Auszeichnung!

Wenige wissen, dass die Sängerin Natasa Bekvalac neben ihrer musikalischen Laufbahn auch den Schulabschluss geschafft hat. Die schöne Frau aus Novi Sad hat nämlich die Höhere Schule für Sporttrainer absolviert.

Die Liebe zum Sport hat sie von ihrem Vater, dem Top-Fußballexperten Dragoljub Bekvalac, geerbt, der darauf bestand, sich an dieser speziellen Bildungseinrichtung einzuschreiben.

„Es war sehr schön, als ich meinen Abschluss mit einer Eins gemacht habe. In diesem Moment entstand in mir der Wunsch, mich weiterzubilden“, sagte Natasa stolz.

Auf die Frage, ob sie sich beispielsweise vorstellen könne, in der Halbzeit den Fußballern zu erklären, wie sie weiter spielen sollen, antwortete Natascha:

„Nein, aber ich sehe mich in einem netten Fitnesscenter und wie ich Menschen helfe, sich fit zu halten oder schlank zu werden. Das möchte ich in Zukunft tun. Ich bin ein ausgezeichneter Theoretiker, aber ein schlechter Praktiker. Ich weiß, dass ich anderen von den Vorteilen eines gesunden Lebensstils erzähle, aber ich lebe so hektisch und esse unregelmäßig. Es kommt vor, dass ich in zwanzig Tagen zehn Kilogramm abnehme“, gab die Sängerin zu, wie das Medium Hello berichtet.