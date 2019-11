Top-Spieler Ibrahimović verlässt Fußball L.A Galaxy mit frechem Posting!

Gewohnt selbstbewusst und frech verlässt Zlatan Ibrahimović seinen bisherigen Verein L.A. Galaxy. Von einem Karriereaus kann laut ihm aber dennoch nicht die Rede sein!

Nach zwei Spielzeiten verlässt der 38-Jährige die Los Angeles Galaxy und gibt am Mittwoch, die bereits seit längerem erwartete, Trennung bekannt. Seit seinem Wechsel im März 2018 erzielte er 56 Tore in 52 Spielen. Auf Twitter schreibt er: „Ihr wolltet Zlatan, ich gab euch Zlatan. Gern geschehen. Die Geschichte geht weiter.“

Trotz seinem Einsatzes gewann das Team nur ein Playoff-Spiel und auch den Titel als wertvollster Spieler der MLS (MVP) entging Ibrahimović diesmal. Zuletzt, bei der Neiderlage im layoff-Viertelfinale gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC, erklärte er, dass es noch zu früh sei über weitere Pläne zu sprechen. Er soll besonders guten Kontakt zu italienischen Clubs, wie SSC Neapel und FC Bologna, pflegen.

Wie immer macht er seinen Abschied großspurig bekannt und postet selbstbewusst auf Twitter:

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 13. November 2019