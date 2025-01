Tote Frau lag tagelang unentdeckt in Schule

Am Montagmorgen erschütterte ein trauriges Ereignis die weststeirische Gemeinde Stainz. In der Mittelschule wurde die Leiche einer Reinigungskraft aufgefunden. Aufgrund der Schließung der Schule am Wochenende blieb ihr Tod unbemerkt.

Schockierende Entdeckung im Schulgebäude

Gegen 5 Uhr früh fand eine Reinigungskraft, die gerade ihren Frühdienst begann, den leblosen Körper einer Kollegin in einem abgeschiedenen Bereich des Gebäudes. Es wird vermutet, dass die bei der Gemeinde angestellte Frau während ihrer Arbeit zusammenbrach und schon am Freitagnachmittag verstarb. Über das Wochenende lag sie unentdeckt in der Schule, eine traurige Tatsache, die das gesamte Umfeld tief erschüttert hat.

Trauer in der Gemeinde

Der Bürgermeister von Stainz, Karl Bohnstingl, berichtete: „Wir vermuten, dass die Frau bereits am Freitagnachmittag gestorben ist und leider nicht gefunden wurde, weil die Schule am Wochenende ja geschlossen ist. Ihre Tochter hatte am Samstag und Sonntag zwar versucht, sie zu erreichen, dachte aber, dass sie ihre Ruhe haben wollte.“

Am Montag blieb die Schule geschlossen und die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Sechs bereits eingetroffene Kinder wurden durch den Bürgermeister und ein Kriseninterventionsteam betreut: „Wir haben dann gemeinsam eine Kerze entzündet.“

In Stainz herrscht große Betroffenheit. Der für Montagabend geplante Neujahrsempfang wurde abgesagt. „Zum Feiern ist niemandem zumute“, äußerte sich Bürgermeister Bohnstingl gegenüber der „Krone“ zutiefst betroffen.