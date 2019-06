Totes Baby in Plastiksackerl gefunden!

Teile diesen Beitrag:







Am Montagvormittag haben Jugendliche in Favoriten eine Baby-Leiche gefunden. Von der Mutter weiß man bisher noch nichts.

Lesen Sie auch: Gruseliges Familienfoto: Mutter entdeckt totes Kind Kim Davison und ihre drei Kinder wollten doch eigentlich nur ein schönes Erinnerungsfoto von ihrem Badeausflug schießen...

Gegen 11.15 Uhr am Vormittag haben Teenager einen toten Säugling am Rande des Waldmüllerparks gefunden. Das Neugeborene war in Handtücher und eine Damenhose eingewickelt, dann in ein Plastiksackerl verpackt.

Das Kind soll laut den ersten Ermittlungen seit drei bis sieben Tagen im Park liegen.

Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung, da von der Mutter bisher jede Spur fehlt. Gesucht wird eine Frau die schwanger war, aber kein Kind zu Hause hat. Bei Verdacht soll das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 kontaktiert werden.