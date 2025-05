Tourismuswunder Wien: 43 Prozent mehr Ukrainer, Amerikaner folgen

Die Bundeshauptstadt boomt: Mit 1,77 Millionen Übernachtungen im April und einem Jahresplus von neun Prozent zieht Wien Besucher aus aller Welt magnetisch an.

Wien verzeichnete im April einen beachtlichen Zuwachs mit genau 1.775.000 Übernachtungen. Die Gesamtbilanz des laufenden Jahres weist bereits über 5,3 Millionen Nächtigungen auf, was einer Steigerung von neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. An der Spitze der Besucherstatistik stehen österreichische Gäste mit 301.000 Übernachtungen, knapp dahinter folgt Deutschland mit 367.000 Nächtigungen und einem Zuwachs von 19 Prozent. Besonders stark legte auch der US-amerikanische Markt zu, der ein Plus von 32 Prozent verbuchen konnte.

Internationale Besucherströme

Unter den weiteren relevanten Herkunftsmärkten finden sich Italien, Großbritannien, Spanien, Frankreich, die Schweiz und Polen. Bemerkenswert ist vor allem der sprunghafte Anstieg ukrainischer Gäste um 43 Prozent – die größte Überraschung in der aktuellen Statistik. Die Wiener Hotellerie erwirtschaftete im März Einnahmen von 87,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von zwei Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Wirtschaftliche Bedeutung

Im Zeitraum von Jänner bis März konnte die Tourismusbranche ihren Umsatz um sieben Prozent steigern. Die Bundeshauptstadt behauptet ihre Position als attraktives Reiseziel für internationale Besucher, wobei der Tourismus nach wie vor einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor darstellt.

