Touristin zahlt Lehrgeld: Kroatische Stadt verschärft Verhaltensregeln

In der kroatischen Küstenstadt Split werden jüngst eingeführte Verhaltensregeln rigoros durchgesetzt, wie zahlreiche auffällige Schilder in der Stadt signalisieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Besuchern, die häufig gegen die neuen Bestimmungen verstoßen. Die interessante Geschichte einer Touristin, die diese Regeln missachtete und mit einem Bußgeld belegt wurde, hat auf den sozialen Medien für Furore gesorgt.

Die Enttäuschung der Frau, die für den Genuss von Alkohol an öffentlichen Orten zur Kasse gebeten wurde, ging viral, als sie ihre Erfahrung in einem aufschlussreichen Video teilte. Die präsentierte Rechnung für öffentlichen Alkoholkonsum veranschaulichte die Drastik der neuen Maßnahmen: „Das ist nur eine Strafe von 150 Euro für den Konsum von Alkohol auf der Straße in Kroatien. Passt auf Leute, die Regeln haben sich geändert“, warnte sie in dem auf dem TikTok-Kanal „Split Boat Party“ veröffentlichten Video. Ihr Appell entfachte eine breitgefächerte Diskussion und zog diverse Reaktionen nach sich.

Die städtischen Behörden von Split haben sich bemüht, die neu erlassenen Verhaltensregeln publik zu machen und die erwarteten Normen für das Verhalten klar zu kommunizieren.

Dazu gehören das Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum, das unzivilisierte Urinieren auf der Straße, das Erzeugen von Lärm in der Stadt und das Herumlaufen in Badebekleidung oder ohne Hemd.

Denjenigen, die gegen diese Verhaltensregeln verstoßen, drohen empfindliche Bußgelder, die bis zu 300 Euro betragen können.

Die Videoaufnahme hat eine Welle von Kommentaren auf dem „Split Boat Party“ TikTok-Profil ausgelöst, von schadenfreudigen Bemerkungen wie „So hast du es verdient“ und „Oh Gott, ich bin so froh, dass du eine Strafe bekommen hast!“, bis hin zu gelasseneren Stellungnahmen wie „Willkommen in der Zivilisation“ und „Die Natur erneuert sich“. Manche Nutzer zeigten sich erleichtert: „Endlich“ und „Ich bin sehr glücklich, das zu sehen“, während andere ihren Stolz auf Kroatien zum Ausdruck brachten: „Ich bin froh, dass Kroatien sich für sich selbst eingesetzt hat!“.