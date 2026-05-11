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Wetterumschwung

Wien: Sonne weg, Gewitter da – 24 Grad trotzdem

Wien: Sonne weg, Gewitter da – 24 Grad trotzdem
FOTO: iStock/malo85
1 Min. Lesezeit |

Der Montag startet freundlich – doch der Himmel über Wien hat noch etwas anderes im Gepäck.

Der Start in die neue Woche präsentiert sich zunächst von seiner freundlichen Seite: Sonnenschein und einzelne dichte Wolken bestimmen das Bild. In Wien beginnt der Montag mit strahlendem Wetter, doch bereits zur Mittagszeit häufen sich die Regenschauer.

Gewitter erwartet

Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria ist auch mit Gewittern zu rechnen: „Mitunter mischen sich bis zum Abend auch einzelne Gewitter in den Niederschlag.“ Am Nachmittag frischt zudem der Wind aus westlicher Richtung auf.

Die Frühtemperaturen liegen bei rund 14 Grad, im Tagesverlauf werden Höchstwerte von bis zu 24 Grad erreicht.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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