Trump-Dinner für 300.000 Dollar: Präsident kassiert Millionen und verschwindet nach 20 Minuten

Teure Tickets, schlechtes Essen und ein früher Abgang: Das exklusive Dinner mit Donald Trump enttäuschte seine größten Krypto-Investoren trotz Millionen-Einsätzen.

Investoren des Trump-Memecoins (digitale Kryptowährung mit Meme-Charakter) trafen bei exklusivem Dinner auf den US-Präsidenten, während rund 100 Demonstranten die Veranstaltung als „korrupt“ kritisierten. Nicholas Pinto, mit einer Investition von 300.000 Dollar einer der 220 größten Geldgeber, sicherte sich damit einen Platz beim Krypto-Dinner im Trump National Golf Club in Virginia.

Die TRUMP-Coins haben bislang Investitionen von insgesamt 148 Millionen Dollar angezogen. Viele Anleger verbinden mit ihrem finanziellen Engagement die Hoffnung auf Nähe zu Trump und seinem inneren Kreis. Nach Bekanntwerden des Dinners Anfang März verzeichnete der Kurs einen Anstieg von etwa 12 auf 16 Dollar, fiel jedoch unmittelbar nach der Veranstaltung wieder auf 10 bis 15 Dollar zurück.

Von der Gesamtmenge von einer Milliarde $TRUMP-Coins befinden sich lediglich 200 Millionen im Umlauf. Die übrigen 80 Prozent liegen in den Händen der Trump-nahen Unternehmen CIC Digital LLC und Fight Fight Fight LLC. Bei einem Kurs von 10 Dollar entspricht dies einem Gesamtwert von 10 Milliarden Dollar, wovon 8 Milliarden auf die Trump-assoziierten Firmen entfallen.

Allein durch Transaktionsgebühren sollen diese Unternehmen bereits rund 300 Millionen Dollar eingenommen haben. Die 25 größten Investoren wurden am 22. Mai zu einem exklusiven „VIP-Empfang“ mit Donald Trump eingeladen. Neben der persönlichen Begegnung erhielten sie luxuriöse Präsente, darunter mit Edelsteinen besetzte Uhren.

VIP-Treffen

Unter den Topinvestoren befand sich auch der chinesische Krypto-Milliardär Justin Sun, der mit 18,6 Millionen Dollar beteiligt ist und ein Video des Treffens in sozialen Medien teilte. Nach dem VIP-Teil inszenierte Trump einen theatralischen Auftritt, indem er zunächst per Hubschrauber abreiste, um kurz darauf am selben Ort wieder zu landen.

Nicholas Pinto, der mit einem Investment zwischen 360.000 und 500.000 Dollar auf Rang 72 der Investorenliste steht, äußerte sich nach der Veranstaltung äußerst unzufrieden über die kulinarische Qualität: „Das Filet Mignon war absoluter Müll. So etwas habe ich noch nie erlebt – es schmeckte wie ein Walmart-Steak“. Eine Influencerin verglich auf der Plattform X den servierten Hauptgang mit Gefängniskost, die als Belohnung ausgegeben werde.

Rechtliche Bedenken

Um 19 Uhr hielt Trump eine kurze Ansprache von 15 bis 20 Minuten über die Bedeutung von Kryptowährungen. Pinto bezeichnete den Inhalt der Rede allerdings als „ziemlich viel Bullshit“. Bereits um 19.50 Uhr verließ der Präsident die Veranstaltung, nachdem er noch zu „YMCA“ getanzt hatte. Viele Teilnehmer zeigten sich enttäuscht über Trumps kurzen Aufenthalt.

Die anschließende exklusive Afterparty im Washington Marriot Capitol Hill fand ohne ihn statt. Inzwischen haben 35 demokratische Abgeordnete das Justizministerium aufgefordert, das Krypto-Dinner zu untersuchen.

Sie äußern den Verdacht, dass Trump durch die Annahme ausländischer Investitionen gegen Bundesbestechungsgesetze und die Verfassungsklausel zu ausländischen Vergütungen verstoßen haben könnte.