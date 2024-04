Trump-Prozess: Mann zündet sich vor Gerichtsgebäude an (VIDEOS)

In Manhattan kam es zu einem erschütternden Vorfall, als ein Mann sich selbst vor dem Gerichtsgebäude, in welchem der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verhandelt wird, in Brand setzte. Die New Yorker Polizei hat bestätigt, Kenntnis von dem tragischen Geschehen zu haben, während die Untersuchungen noch andauern. Augenzeugen waren von dem Anblick erschüttert, als das Opfer, umhüllt von Flammen, auf dem Boden krampfte und ein beherzter Passant mit einem Feuerlöscher zu Hilfe eilte. Dieser Zwischenfall ereignete sich am vierten Verhandlungstag, zeitgleich mit der Jurymitgliederauswahl.

Während Liveübertragung

Die Dramatik der Situation wurde live von CNN-Journalistin Laura Coates kommentiert, die schockiert auf die Szene reagierte. „Ein völlig verkohlter Mensch ist zu sehen“, berichtete Coates über den Vorfall. Das verstörende Bildmaterial, welches sich vor dem Gericht abspielte, verbreitete sich schnell auf sozialen Medien.

ACHTUNG: DIE FOLGENDEN VIDEOS ENTHALTEN SEHR VERSTÖRENDE SZENEN!

Mann ansprechbar

Der Mann hat den Vorfall überlebt. Laut der Reporterin Emily Ngo von «Politico», war er sogar ansprechbar, als er abtransportiert und in einen Krankenwagen geladen wurde. Ein Augenzeugenbericht in der «Daily Mail» beschrieb den Vorfall als plötzlich und unerwartet. „Er begann, Flugblätter herumzuwerfen und sich dann mit zwei oder drei Gallonen Benzin zu übergießen. Er zog ein Streichholz oder Feuerzeug heraus und setzte sich selbst vollständig in Brand.“ Danach kniete der Mann nieder, ohne ein Wort zu sagen. „Es war entsetzlich – warum sollte sich jemand das antun?“

Wir werden weiterhin über die Entwicklungen berichten und die Informationen aktualisieren, sobald neue Details von den Behörden bereitgestellt werden. Die Hintergründe des Selbstentzündungsvorfalls sind momentan ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie mögliche Motivationen des Mannes, der diese extreme Form des Protests gewählt hat.