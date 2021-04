Türkei krönt serbischen Star zur “Mode-Ikone des Jahres” (FOTOS)

Jeder kennt sie und dabei ist sie weder eine Sängerin noch eine Schauspielerin. Serbiens Starlet prahlte, dass sie den Preis für die Mode-Ikone des Jahres in der Türkei gewonnen hat.

Starlet Soraja Vučelić hat alles an sich machen lassen, damit sie nirgendwo unbemerkt bleibt. Das Starlet wird oft in provokanten Kombinationen gesehen und bereist die luxuriösesten Orte. Natürlich informiert sie Ihre Fans regelmäßig was sie macht. Soraja hat eine Reihe von Bildern aus der Türkei auf ihrem Instagram-Account gepostet, in denen sie mit einer Auszeichnung posiert. Auf den Schnappschüssen steht wiederum ihre Oberweite im Vordergrund.

Auf Instagram häufen sich zahlreiche Glückwünsche. Unter einem ihrer Postings schreibt die Starlet “Mode-Ikone des Jahres”.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch die Bilder ansehen!