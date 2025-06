Türkei meldet Exodus: 270.000 Syrer machen sich auf den Weg

Nach dem Machtwechsel in Syrien verzeichnet die Türkei eine massive Rückkehrbewegung. Hunderttausende Geflüchtete haben das Land bereits verlassen.

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad vor sechs Monaten sind laut türkischer Regierung mehr als 270.000 syrische Flüchtlinge aus der Türkei in ihr Heimatland zurückgekehrt. Ankara unterstützt die neuen Machthaber in Damaskus (Hauptstadt Syriens) und strebt an, die Rückkehrbewegung weiter zu intensivieren. Die Präsenz zahlreicher syrischer Geflüchteter hatte in verschiedenen Regionen der Türkei zu gesellschaftlichen und ökonomischen Konflikten geführt.

⇢ 95 Prozent weniger Flüchtlinge: EU schließt Migrations-Deal mit Bosnien und Herzegowina



Aktuelle Rückkehrzahlen

„Die Anzahl der Personen, die seit dem 8. Dezember 2024 auf freiwilliger Basis nach Syrien zurückgekehrt sind, hat die Marke von 273.000 überschritten“, verkündete der türkische Vizepräsident Cevdet Yilmaz heute, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Gemäß den im Mai vom türkischen Innenministerium veröffentlichten Statistiken halten sich in der Türkei weiterhin rund 2,7 Millionen Menschen aus dem Nachbarland auf, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen waren.