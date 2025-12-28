„Typisches Raubtier-Verhalten“: Epsteins perverse Einkaufsliste enthüllt

Gefängniskostüm, Schuluniformen, FBI-Verkleidung – die Amazon-Bestellungen des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zeichnen das Bild eines Mannes mit verstörenden Vorlieben.

Aus den kürzlich vom US-Justizministerium freigegebenen Akten tauchen fortlaufend neue Erkenntnisse über Jeffrey Epstein auf. Der im Alter von 66 Jahren verstorbene US-Finanzier steht unter dem Verdacht, Minderjährige missbraucht und anderen Männern zugeführt zu haben. Eine aufschlussreiche Informationsquelle bilden 1006 Amazon-Bestellquittungen aus dem Zeitraum 2014 bis 2019, die in den Ermittlungsakten dokumentiert sind, wie die „New York Post“ berichtet.

Die Lieferungen gingen überwiegend an Epsteins Anwesen in Manhattan. Die Bestellliste offenbart ein breites und teils verstörendes Spektrum: Darunter befanden sich ein 129-Dollar-Smoking, ein Hemd mit französischen Manschetten, eine Fliege, diverse Süßwaren und neun Ferngläser. Besonders auffällig: ein schwarz-weißes Gefängniskostüm, das er nur zehn Monate vor seiner Festnahme am 6. Juli 2019 orderte, sowie ein FBI-Beamten-Kostüm.

⇢ Das Dümmste, was ihm passieren konnte“ – Experte über Trumps Epstein-Problem



Verstörende Bestellungen

Zu den weiteren Artikeln zählten ein Schlafatemgerät, vier Schuluniformen für Mädchen, ein Prostata-Massagegerät, angeblich vaginalverengende Pillen, libidosteigernde Mittel und verschiedene Babyartikel wie Kleidung, Bauklötze, Rasseln und Stapielzeug.

Die Psychologin Desiree Nazarian interpretiert für die „New York Post“ diese Einkäufe als „typische Verhaltensmuster von Raubtieren“ und charakteristisch für eine Persönlichkeit mit Dominanzstreben und schädigenden Tendenzen. „Jeder Artikel dieser Liste entspricht dem typischen Profil von Sexualstraftätern. Es zeigt sich ein Muster aus Zwang, Anspruchsdenken, Dominanz und dem Bestreben, die Darstellung der Ereignisse zu kontrollieren.“

⇢ Je jünger, desto besser“: Polizeiprotokoll enthüllt Epsteins Abgründe



Aufschlussreiche Literatur

Bemerkenswert erscheint auch Epsteins Buchauswahl. Laut den Amazon-Belegen bestellte er zahlreiche Werke aus den Bereichen Philosophie, Naturwissenschaften und Geschichte – aber auch Literatur mit Selbstbezug. Er erwarb fünf Exemplare von „Filthy Rich: The Jeffrey Epstein Story“, sechs Bücher über Donald Trump (79) sowie vier Werke von Vladimir Nabokov (†78), darunter den kontroversen Roman „Lolita“, in dem ein Mann seine Stieftochter missbraucht.

Internetnutzer haben mittlerweile geschwärzte Passagen aus den Epstein-Dokumenten entschlüsselt.