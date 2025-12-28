77% Frauenanteil: Pflege-Boom trotzt der Wirtschaftsflaute

Der Gesundheitssektor boomt: Während die Gesamtbeschäftigung in Niederösterreich kaum wächst, verzeichnen Pflege- und Sozialberufe ein Beschäftigungsplus von 42 Prozent seit 2009.

Die Stellenangebote im Gesundheits- und Sozialwesen haben sich im Vergleich zu vor 15 Jahren verfünffacht. Diese Entwicklung entspricht den demografischen Erwartungen, da eine alternde Gesellschaft verstärkt medizinische Versorgung und Pflegeleistungen benötigt. Aktuelle Arbeitsmarktdaten bestätigen nun diesen Trend mit konkreten Zahlen.

In Niederösterreich ist die Beschäftigtenzahl in dieser Branche von rund 26.000 vor 15 Jahren auf nahezu 36.000 im Jahr 2024 angestiegen – ein Wachstum von 42 Prozent. „Im selben Zeitraum gab es insgesamt nur ein Beschäftigungswachstum von 16 Prozent“, erklärt Sandra Kern, AMS-Landesgeschäftsführerin: „Das heißt, die Beschäftigung in der Gesundheitsbranche ist dreimal so stark gewachsen wie im Durchschnitt.“ Diese Dynamik setzt sich fort: Im Vorjahr verzeichnete der Sektor ein Plus von 3,7 Prozent, während die Gesamtbeschäftigung im Bundesland stagnierte.

Regionale Unterschiede

Der aktuelle Jahresverlauf bestätigt diesen Aufwärtstrend. Von Jänner bis September wuchs die Beschäftigung im Gesundheits- und Sozialwesen um vier Prozent, während andere Wirtschaftszweige lediglich ein minimales Wachstum von 0,2 Prozent erreichten. Regional betrachtet haben Gesundheits- und Pflegeberufe in den Bezirken Zwettl, Horn und Neunkirchen (7,1 Prozent) den höchsten Anteil an der Gesamtbeschäftigung. Den niedrigsten Wert verzeichnet Schwechat mit 4,6 Prozent.

Der Sektor weist eine deutliche Geschlechterverteilung auf: 77 Prozent der Stellen sind mit Frauen besetzt. Dennoch liegt dieser Wert knapp hinter dem privaten Hauspersonal, wo der Frauenanteil 80 Prozent beträgt. Bei der Altersstruktur zeigen sich Unterschiede zwischen den Teilbereichen: Im Gesundheitswesen sind überdurchschnittlich viele junge Beschäftigte bis 24 Jahre tätig (19 Prozent), während im Sozialwesen der Anteil älterer Mitarbeiterinnen ab 50 Jahren bis zu 35 Prozent erreicht.

Arbeitsmarktdynamik

Die Krisenfestigkeit der Pflegebranche lässt sich mit Zahlen bis zum Vorjahr belegen, als die Arbeitslosigkeit im Gesundheits- und Sozialwesen noch um 13 Prozent zurückging. Im laufenden Jahr zeigt sich jedoch ein überdurchschnittlicher Anstieg von 7,7 Prozent – eine Entwicklung, die auf ein größeres Angebot an Pflegepersonal am Arbeitsmarkt zurückzuführen ist.