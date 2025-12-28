KOSMO KOSMO
Leichtsinn

Stichflammen-Drama in Mauthausen: Teen nach Böller-Experiment in Klinik

1 Min. Lesezeit | 28. Dezember 2025

Ein 16-jähriger Jugendlicher erlitt am Samstagabend schwere Verletzungen bei einem Unfall in Mauthausen (Oberösterreich). Der Vorfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr, als der Teenager mit einem Benzinkanister vor einer Garage hantierte. Dabei verschüttete er eine kleine Menge des Kraftstoffs in der Einfahrt.

Folgenschwere Entscheidung

In einer folgenschweren Entscheidung warf der Jugendliche anschließend einen sogenannten „Schweizer Kracher“ in die entstandene Benzinlache. Die Reaktion war unmittelbar und heftig: Eine Stichflamme schoss empor und setzte die Jacke des 16-Jährigen in Brand.

Einsatzkräfte der Polizei trafen kurz nach dem Unglück am Ort des Geschehens ein und leisteten umgehend Erste Hilfe. Sie versuchten, die Brandverletzungen des Teenagers durch Kühlung in der Badewanne zu lindern.

Mit schweren Verletzungen wurde der Jugendliche schließlich ins Kepler Uniklinikum transportiert.

