Über 30 Grad: Verwandter vergisst Zwillings-Mädchen auf dem Rücksitz – tot!

Ein tragisches Unglück hat das Leben zweier kleiner Mädchen gefordert. Laut Angaben der Polizei wurden die Zwillinge leblos in einem Fahrzeug aufgefunden, nachdem ein Familienmitglied sie versehentlich vergessen hatte.

Oklahoma/USA: Wie die Medien berichten, hätte ein Angehöriger die Mädchen am vergangenen Donnerstag in die Kindertagesstätte bringen sollen. Doch dieser tragische Fehler wurde erst viel zu spät bemerkt. Der Vater der Zwillinge, Marshall Suter, äußerte sich bereits zu dem Vorfall; jedoch bleibt die genaue Ursache des Fehlers noch unklar.

Polizei alarmiert

Sofort nachdem der Vorfall bemerkt wurde, verständigte man die Polizei. Der Notruf ging bei der Zentrale ein, und die Beamten wurden in das Wohngebiet zwischen der West Brooks Street und der Flood Avenue gerufen. In einem weißen Fahrzeug fanden sie schließlich die leblosen Körper der Zwillinge. Trotz des schnellen Eingreifens der Mediziner konnte nur noch der Tod der beiden Mädchen festgestellt werden. An diesem Tag herrschten Außentemperaturen von 32 Grad Celsius, während im Innenraum des Fahrzeugs Temperaturen von bis zu 58 Grad Celsius gemessen wurden.

Große Trauer

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei dem Vorfall um einen tragischen Unfall. „Unsere Untersuchungen haben bislang ergeben, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat“, erklärte eine Sprecherin des Police Departments gegenüber dem Sender KOCO5. Daher sind derzeit keine weiteren Ermittlungen gegen das unbekannte Familienmitglied geplant. Vater Marshall Suter zeigte sich tief betroffen und äußerte sich gegenüber dem Sender: „Sie waren die besten Mädchen, die die Welt je gesehen hat. Es tut wirklich weh, weil die Mädchen so sehr geliebt und umsorgt wurden.“ Um die Kosten der Beerdigung von Ariel und Avery decken zu können, wurde eine GoFundMe-Spendenkampagne ins Leben gerufen.