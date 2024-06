Überholmanöver: Drei Verletzte bei Massenkarambolage (FOTOS)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag im Bezirk Grieskirchen, bei dem vier Fahrzeuge involviert waren und drei Personen Verletzungen erlitten.

Die B141 bei Hofkirchen wurde zum Schauplatz eines chaotischen Zusammenstoßes, als fehlgeschlagene Überhol- und Abbiegemanöver eine gefährliche Kettenreaktion auslösten.

Zusammenstoß im Gegenverkehr

Eine 44 Jahre alte Autofahrerin war auf dem Weg in die Bezirkshauptstadt, unmittelbar gefolgt von einem 43-jährigen Pkw-Fahrer. Ein 27-jähriger Mann aus Grieskirchen, der gleichfalls in diese Richtung unterwegs war, näherte sich den beiden Fahrzeugen und setzte zum Überholen an.

Während des Überholvorgangs kam dem Dreiergespann ein 52-jähriger Autofahrer entgegen. Der 27-Jährige versuchte noch, sich rechtzeitig wieder einzuordnen, berührte dabei jedoch das Fahrzeug des 43-Jährigen seitlich. Diese Kollision hatte zur Folge, dass der Wagen des 52-Jährigen über die Straßenmitte geriet und schließlich frontal mit dem Auto der 44-jährigen Frau zusammenstieß.

Lenker musste aus Auto befreit werden

Sowohl der 27-Jährige als auch die 43-jährige Unfallbeteiligte konnten sich selbständig aus ihren beschädigten Fahrzeugen befreien und wurden mit leichten Verletzungen zur Erstversorgung in das Klinikum Ried im Innkreis transportiert. Die Rettungskräfte mussten indes den 52-Jährigen unter Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Wrack befreien. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels-Grieskirchen geflogen.

Freie Fahrt trotz Hindernissen

Alkohol war bei keinem der Unfallbeteiligten im Spiel, wie durchgeführte Alkotests durch die Polizei belegten. Die B141 musste für den Zeitraum des Rettungseinsatzes vollständig gesperrt werden und war während der nachfolgenden Aufräumarbeiten, die durch die Feuerwehren Hofkirchen, Ruhringsdorf und Obertrattnach durchgeführt wurden, nur eingeschränkt passierbar.

Die B141 wurde nach dem Rettungseinsatz und den Aufräumarbeiten mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehren wieder für den Verkehr freigegeben.