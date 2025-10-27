„Überweise es sofort zurück“: Duo prellte hilfsbereite Autofahrer um Bargeld

Mit einer dreisten Betrugsmasche erschlichen sich zwei Rumänen Bargeld von hilfsbereiten Autofahrern. Die versprochene elektronische Rückzahlung blieb aus.

Zwei Rumänen wurden am Sonntag im Bezirk Spittal an der Drau verhaftet, nachdem sie Autofahrer angehalten und um Bargeld gebeten hatten. Die 21 und 23 Jahre alten Männer versprachen den Betroffenen, das Geld umgehend elektronisch zurückzuzahlen – ein Versprechen, das sie nicht einhielten. Eine Frau, die den Tätern einen dreistelligen Geldbetrag ausgehändigt hatte, erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Möllbrücke, als die zugesagte Rücküberweisung ausblieb.

Erfolgreiche Fahndung

Nach Hinweisen auf die Betrüger leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein, die zunächst ohne Erfolg blieb. Kurz darauf konnten die Verdächtigen jedoch von zwei Polizeistreifen in der Umgebung aufgespürt und festgenommen werden. Die Männer wurden nach ihrer Vernehmung zunächst freigelassen, doch die Staatsanwaltschaft ordnete später ihre erneute Festnahme zum Zweck der Abschiebung an.

Abschiebung angeordnet

Die Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile im Polizeianhaltezentrum Villach. Mehrere Geschädigte hatten bei der Polizei Anzeige erstattet, was letztlich zur Verhaftung der beiden Männer führte.