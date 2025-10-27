Abweisung durch mehrere Kliniken: Fassungslosigkeit nach Tod von zweifacher Mutter

Eine 55-jährige Frau aus dem Mühlviertel verstarb, nachdem sie trotz lebensbedrohlichem Hauptschlagaderriss von mehreren Krankenhäusern nicht aufgenommen wurde. Der Fall sorgt für erhebliche Aufregung und hat Reaktionen aus Politik und Gesundheitswesen ausgelöst.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) bezeichnete den Vorfall als Tragödie und hat Kontakt mit den oberösterreichischen Behörden aufgenommen. Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) verlangt von den betroffenen Kliniken eine gründliche Untersuchung der Abläufe.

Die Patientin hatte sich zunächst mit Brustschmerzen im Klinikum Rohrbach-Berg vorgestellt, wo die lebensgefährliche Diagnose gestellt wurde. Eine umgehende Operation war medizinisch zwingend erforderlich, konnte jedoch in dieser Einrichtung nicht durchgeführt werden. Anfragen an andere Krankenhäuser blieben erfolglos.

Abgewiesene Patientin

Im Klinikum Wels-Grieskirchen war laut Intensivmediziner Johann Knotzer zwar das erforderliche Personal vorhanden, jedoch fehlte ein freies Intensivbett für die postoperative Versorgung. Eine Verlegung nach dem Eingriff wäre nicht möglich gewesen, da die Patientin unmittelbar intensivmedizinische Betreuung benötigt hätte.

Auch das Kepler Universitätsklinikum Linz konnte die Frau nicht übernehmen. Der Gefäßchirurg Andreas Zierer erklärte, dass das diensthabende Team zu diesem Zeitpunkt mehrere Stunden lang mit einem anderen lebensbedrohlichen Notfall beschäftigt war. Ein zweites Intensivteam stand außerhalb der regulären Dienstzeit nicht zur Verfügung.

⇢ Mehrere Spitäler lehnten Frau trotz Aortenriss ab: Zweifache Mutter stirbt



Systemische Mängel

Das Landeskrankenhaus Salzburg hätte die Patientin zwar aufgenommen, doch zu diesem Zeitpunkt war ihr Zustand bereits so kritisch, dass ein Transport nicht mehr möglich war. Mediziner betonen, dass bei einem Aortenriss (Riss der Hauptschlagader) sofortiges Handeln entscheidend ist – statistisch überlebt nur jeder zweite Patient diese Diagnose.

Gesundheitsökonom Gerald Pruckner von der Johannes Kepler Universität Linz identifiziert unabhängig von diesem Einzelfall grundlegende Defizite im System: „Dass wir manche OP-Säle nicht bespielen können, weil uns im Bereich der Anästhesie (Narkose), im Bereich der Intensivpflege einfach Menschen fehlen.“