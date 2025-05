**Nach seinem ESC-Triumph gerät JJ in der Ukraine unter Beschuss. Seine Bewunderung für Anna Netrebko und umstrittene Äußerungen zu Israel und Russland erhitzen die Gemüter.**

Die Kontroverse um JJ spitzt sich weiter zu. Der österreichische „Song Contest“-Gewinner sorgt nun mit einer Äußerung in der Ukraine für Aufregung. In einem Gespräch nannte er seine musikalischen Einflüsse: neben Ariana Grande, Mariah Carey und Maria Callas erwähnte er auch Anna Netrebko. Die russische Opernsängerin hatte ihm nach seinem Triumph gratuliert und betont: „Gratulation, JJ. Es geht nur um dein Talent!“ Netrebko steht allerdings seit geraumer Zeit in der Kritik, da sie sich zwar gegen den Krieg ausspricht, jedoch keine eindeutige Distanzierung von Russland und Wladimir Putin vollzogen hat.

Israelvergleich sorgt

Für zusätzlichen Zündstoff sorgte JJs Aussage gegenüber spanischen Medien, in der er seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, dass Israel weiterhin am „ESC“ (Eurovision Song Contest) teilnehmen darf, während Russland ausgeschlossen wurde. Der Musiker bezeichnete beide Nationen als „Aggressoren“. In der Ukraine löste dies heftige Reaktionen aus.

Ukrainische Empörung

Ein Nutzer kommentierte auf der Webseite des Senders Kanal 24: „Österreich hat den Eurovision Song Contest 2025 gewonnen. Der Sieger ließ sich von einer russischen Opernsängerin inspirieren, die den Völkermord am ukrainischen Volk unterstützt.“ Ein weiterer Kommentar lautete: „Ein Fan von russischem Schei* wird Eurovision-Sieger – Österreich.“ Zudem wächst die Besorgnis, Österreich könnte eine Rückkehr russischer Künstler zum Wettbewerb forcieren.

„Sie werden garantiert versuchen, Russland nächstes Jahr wieder zum Eurovision Song Contest zu bringen“, befürchtet ein User.

