Am Flughafen Dunedin in Neuseeland wurden neue Regelungen eingeführt, die international heftige Diskussionen entfachten. Umarmungen in der Abflugzone sind nun zeitlich auf maximal drei Minuten begrenzt. Gleichzeitig werden Passagiere und ihre Begleiter ermutigt, für längere Abschiede die Parkmöglichkeiten zu nutzen.

Hintergrund der befremdlichen Regel

Daniel De Bono, Geschäftsführer des Flughafens Dunedin, erklärte in einem Interview mit dem neuseeländischen Sender RNZ, dass Flughäfen oft als „emotionale Brennpunkte“ gelten. Eine Untersuchung zeigt, dass eine Umarmung von 20 Sekunden genügt, um das sogenannte „Liebeshormon“ Oxytocin freizusetzen. Die schnellere Abwicklung der Passagierflüsse könne zudem gewährleisten, dass mehr Menschen die Möglichkeit für Abschiedsgrüße erhalten.

Regelungen für Kurzzeit-Parken

Besonders erwähnenswert ist die Regelung für den Parkplatz des Flughafens Dunedin. Passagiere und ihre Begleiter können sich dort kostenlos für bis zu 15 Minuten aufhalten. Für längere Aufenthalte fällt eine zusätzliche Gebühr an. De Bono merkte an, dass das Flughafenpersonal über die Jahre viele interessante Szenen beobachtet hat. Diese Reform ist Teil eines weltweiten Trends, der darauf abzielt, die Passagierströme an Verkehrsknotenpunkten zu optimieren, während die Möglichkeit für emotionale Abschiede auf der Strecke bleibt.