Unerwartete Aktion beendet den Kampf Tyson vs. Paul (VIDEO)

In Texas trafen zwei Generationen des Boxsports aufeinander: der aufstrebende Jake Paul und die Boxlegende Mike Tyson. In einem Kampf, der zwar nostalgisch angehaucht war, aber deutlich machte, wie der Altersunterschied von 31 Jahren die Dynamik beeinflusste.

Kampfverlauf in acht Runden

Der Beginn des Kampfes ließ für Tyson-Fans kurz Hoffnung aufkommen, als Iron Mike in der ersten Runde einige wirkungsvolle Schläge einsetzte. Doch im Verlauf des Fights zeigte sich Tysons Erschöpfung. In der fünften Runde versuchte er nur sieben Schläge und landete davon lediglich einen. Paul hingegen nutzte seine Beweglichkeit und Technik, um den Kampf zu kontrollieren. Er entschied sich klugerweise gegen einen Knockout und baute stetig seinen Punktevorsprung aus.

Während der acht Runden brachte Paul wiederholt klare Treffer an, während Tyson um Stabilität und Verteidigung kämpfte. Beide Boxer schienen ein stilles Einverständnis zu haben, den Kampf respektvoll ohne brutales Ende zu beenden. Als die letzten zehn Sekunden des Kampfes anbrachen und Tysons Fans auf ein Wunder hofften, verbeugte sich Jake Paul mehrmals vor seinem Gegner – und beendete damit den Kampf. Am Ende war Paul der klare Sieger mit den Wertungen 80-72, 79-73 und 79-73. Er zeigte jedoch großen Respekt vor Tyson im Interview danach und vermied eine Demütigung der Legende.

Ein Hauch von Nostalgie in der AT&T Arena

Das texanische Publikum, das größtenteils wegen Tyson erschienen war, nahm die Verkürzung der Runden auf zwei Minuten und die gepolsterten Handschuhe hin und feierte die Legende dennoch begeistert. Die Veranstaltung setzte finanzielle Maßstäbe mit Ticketverkäufen in Höhe von 17,8 Millionen Dollar, was einen neuen Rekord in Texas darstellte.

Der Abend war von einem Zusammenspiel aus neuer und alter Boxwelt geprägt. Tyson betrat den Ring in bekannter schwarzer Montur, und wurde als „Natural Born Killer“ angekündigt. Jake Paul hingegen zelebrierte seinen Weg zum Ring als Showman in einer grünen offenen Limousine zusammen mit seinem Bruder Logan Paul, ebenfalls Social-Media-Star.

Steigt Tyson nochmal in den Ring?

Dieser Abend, so ungewöhnlich er auch konzipiert war, stand ganz im Zeichen einer Hommage an eine der größten Legenden des Boxsports. Trotz der Vorhersehbarkeit des Ergebnisses bot der Kampf einen respektvollen Rückblick auf Tysons beeindruckende Jahre im Ring. Und ein kleiner Trost für seine Fans: Beim Interview danach schloss er einen weiteren Kampf nicht aus.