Tyson vs. Paul: Massive technische Probleme – Fans wütend

Netflix’s erster Live-Stream eines Sportevents, der mit Spannung erwartete Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul, sorgte unter den Zuschauern für Unmut. Viele Nutzer berichteten in sozialen Medien über erhebliche Verzögerungen und häufiges Buffering, was die Seherfahrung stark beeinträchtigte.

Technische Probleme während der Übertragung

Während des Co-Main-Events, in dem Katie Taylor auf Amanda Serrano traf, verschärften sich die technischen Probleme, zu einem Zeitpunkt, an dem die Erinnerung an ihr packendes Duell im Madison Square Garden zwei Jahre zuvor noch frisch war. Auch der vorherige Kampf zwischen Mario Barrios und Abel Ramos litt unter denselben Schwierigkeiten. Die Begegnung endete mit einem geteilten Unentschieden, wodurch Barrios seinen WBC-Weltmeistertitel im Weltergewicht verteidigen konnte.

Reaktionen

Zwischen den Kämpfen verlagerten viele Fans ihren Frust auf die sozialen Medien, um ihren Unmut über die anhaltenden Streaming-Probleme zu äußern: „Wenn Netflix dieses Pufferproblem nicht behebt, wird dies als einer der größten Fehlschläge in der gesamten Fernseh-/Streaming-Geschichte in die Geschichte eingehen.“ Während in manchen Regionen Netflix gar nicht mehr funktioniert, friert bei manchen der Bildschirm ein oder die Live-Übertragung schließt sich immer wieder automatisch. Der Event, der beide Hauptkämpfer zusammen 60 Millionen Dollar einbrachte, markiert Netflix‘ Debüt im Bereich der Live-Sportübertragungen.

Das Unternehmen plant, an Weihnachten zwei Live-NFL-Spiele zu übertragen. Zusätzlich zu den Streaming-Problemen gab es auch Tonstörungen. So konnte Evander Holyfield, der mit Lennox Lewis im Studio war, die Fragen der Moderatorin Kate Scott nicht hören, was eine Entschuldigung von ihrer Seite erforderte.

Der mit Spannung erwartete Tyson-Paul-Kampf war ursprünglich im Juli angesetzt, musste jedoch verschoben werden, da Tyson auf einem Flug von Miami nach Los Angeles eine gesundheitliche Beeinträchtigung erlitten hatte. Nach seiner Genesung und erfolgreichen medizinischen Tests konnte der Kampf schließlich stattfinden.