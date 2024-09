Unerwartetes Glück: Hochwasseropfer entgehen beinahe 10.000 Euro

Marina aus Würmla konnte beim „kronehit 10.000 Euro Anruf“ nicht mit dem richtigen Satz abheben und gewann somit nicht. Das kronehit Team entschied sich jedoch, ihr trotzdem 10.000 Euro zu überweisen, um sie in ihrer schwierigen Lage zu unterstützen.

Im Rahmen des 10.000 Euro Anrufs von Radio kronehit erlebte die Niederösterreicherin Marina aus Würmla eine emotionale Achterbahnfahrt. Sie erhielt einen Anruf von Anita Ableidinger, doch statt mit dem erforderlichen Satz „Ich höre kronehit, die meiste Musik!“ abzuheben, war die Übermüdung der letzten Tage zu stark. Denn bei diesem Gewinnspiel müssen die angerufenen Personen genau diesen Satz sagen, um die Chance auf 10.000 Euro zu gewinnen – jeder andere Gruß bringt kein Glück.

Folgen des Hochwassers

Die zweifache Mama und ihr Mann kämpfen allerdings aktuell mit den Folgen des Hochwassers, das ihre Leben auf den Kopf gestellt hat. „Die ersten Tage nach der Katastrophe haben wir viel geweint, nicht geschlafen und keine ordentliche Mahlzeit eingenommen“, berichtet Marina.

Hilfe vom kronehit Team

Moderator Meinrad Knapp zeigte sich von der bewegenden Geschichte tief berührt: „Es war ein Telefonat, das unter die Haut ging, uns zu Tränen gerührt und uns keine Ruhe gelassen hat. In 20 Jahren „Mach mich munter Morgen“ haben wir so einiges erlebt, so etwas gab es aber noch nie.“ Obwohl Marina den 10.000 Euro Anruf nicht gewonnen hat, ließ die Crew der Morningshow ihr Schicksal nicht unberührt. In einer spontanen Aktion beschlossen das kronehit Team und win2day, Marina trotzdem 10.000 Euro zu überweisen, um ihr in dieser schweren Zeit unter die Arme zu greifen.

Glück im Leben

Mit Tränen der Erleichterung in den Augen äußerte Marina: „Es gibt so viele Menschen wie wir, die alles verloren haben und nicht mehr wissen, wie’s weiter geht. Aber ich versuche immer positiv zu denken, dass es immer einen Weg gibt. Ich hab scheinbar doch noch Glück im Leben.“ Diese Geste des kronehit Teams zeigt, wie wichtig es ist, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und einander zu unterstützen.

Lesen Sie auch: Hochwasserschäden: Westbahnstrecke bleibt Monate gesperrt Die Westbahnstrecke zwischen Wien und St. Pölten bleibt aufgrund von Hochwasserschäden monatelang geschlossen.

Supermärkte leer: Trinkwasser bleibt knapp nach verheerendem Hochwasser Die Trinkwasserversorgung in Klagenfurt (Kärnten) bleibt weiterhin ein Problem, da nach wie vor keine Entwarnung gegeben werden kann.

Hochwasser kurbelt Schwarzarbeit an: 250 Millionen Euro erwartet Ein Linzer Ökonom schätzt, dass die Schwarzarbeit in den kommenden sechs Monaten um 250 Millionen Euro zunehmen wird.

Quelle: kronehit