Unfall im Märchenpark: Mädchen (12) von Ast aufgespießt

Was als fröhlicher Ausflug begann, endete im Schockmoment: Ein Waldabenteuer im Märchenpark wurde für eine Zwölfjährige zur schmerzhaften Realität.

Ein zwölfjähriges Mädchen aus Euratsfeld im niederösterreichischen Bezirk Amstetten erlitt bei einem Familienausflug in den Jagdmärchenpark auf der Hirschalm im Mühlviertel schwere Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich um 12.35 Uhr, als die junge Besucherin in einem Waldabschnitt auf einen Felsen stieg. Beim Abstieg verlor sie den Halt und stürzte so unglücklich, dass sich ein Ast in ihren Oberschenkel bohrte.

⇢ Kuh springt über Stacheldraht-Zaun und attackiert deutsche Familie



Dramatische Rettung

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum transportiert.

Der geplante Familienausflug der Niederösterreicher nahm damit ein dramatisches Ende im Krankenhaus.

⇢ Auto überschlägt sich mehrfach – Hubschrauber im Einsatz (VIDEO)



Park entspricht Sicherheitsauflagen

Nach Informationen von KOSMO sind im betroffenen Jagdmärchenpark auf der Hirschalm keine außergewöhnlichen Sicherheitsmängel oder eine Häufung ähnlicher Unfälle in der jüngeren Vergangenheit dokumentiert. Die Parkbetreiber verweisen darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen regelmäßig überprüft werden und der Freizeitpark den gesetzlichen Auflagen entspricht.

📍 Ort des Geschehens