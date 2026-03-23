ÖAMTC-Hubschrauber landet mitten auf dem Neubaugürtel (VIDEO)



Polizei, Rettung und Notarzthubschrauber im Großeinsatz – Neubaugürtel weiträumig gesperrt, massiver Stau

Wien, 1070 – Am Montagnachmittag, dem 23. März 2026, kam es am Neubaugürtel 8, vor dem VHS-Gebäude (Volkshochschule Wien West) im 7. Wiener Gemeindebezirk, zu einem Unfall. Wie KOSMO-Augenzeugen berichten und die vorliegenden Fotos belegen, landete ein ÖAMTC-Rettungshubschrauber (Kennzeichen OE-XVI) direkt auf dem Grünstreifen des Neubaugürtels – ein untrügliches Zeichen für die Schwere des Vorfalls.

Mehrere Polizeifahrzeuge mit eingeschalteten Blaulichtern sperrten die Kreuzung und die umliegenden Straßenabschnitte großräumig ab. Neben dem Notarzthubschrauber waren auch Rettungswägen und mehrere Streifenwagen der Wiener Polizei vor Ort. Auf den Fotos ist deutlich zu erkennen, wie der gesamte Kreuzungsbereich abgesperrt ist und der Verkehr in beide Richtungen zum Erliegen kam.

Unfall Wien: Hubschrauber landet am Neubaugürtel

Der Vorfall löste einen massiven Stau im gesamten Bereich zwischen Westbahnhof und Mariahilfer Straße aus. Auch der Straßenbahnbetrieb in der betroffenen Zone war beeinträchtigt. Zahlreiche Passanten blieben stehen und beobachteten das Geschehen vom Grünstreifen aus.

Hubschrauber OE-XVI auf Grünstreifen, Schaulustige, Denkmal im Hintergrund

Über die genauen Umstände des Vorfalls sowie die Anzahl der verletzten Personen lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine offiziellen Angaben vor. Die Einsatzkräfte baten Anwohner und Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu meiden und auf alternative Routen auszuweichen.

Hubschrauber OE-XVI auf Grünstreifen, Schaulustige, Denkmal im Hintergrund (Foto: zVg.)

Verkehrshinweis

Wer in den Bereichen Neubaugürtel, Mariahilfer Straße oder Westbahnhof unterwegs ist, sollte aktuell auf alternative Routen ausweichen. Bitte halten Sie ausreichend Abstand zum Einsatzbereich und behindern Sie die Rettungskräfte nicht.