Unfassbare Aufnahmen: Echter Braunbär im Kaffeehaus (VIDEO)

Im Alten Gebirge (Stara planina) in Serbien wurde ein Mann gesehen, der sich in ein Kaffeehaus in Begleitung eines Branbären begab!

Wie die Aufnahmen zeigen, bekommt der Mann vom Kellner einen Kaffee serviert, und für den Braunbären gibt es anscheinend Milch.

Auch wenn der Braunbär das servierte Getränk mit dem größten Vergnügen vertilgt hat, handelt es sich offensichtlich um eine ungleiche Freundschaft: Der Braunbär ist an eine Kette gebunden, die sein Besitzer beim Kaffeetrinken die ganze Zeit in der Hand hält.

Im Übrigen hat der Besitzer des Braunbären den Kellner gefragt, ob das Getränk heiß sei, damit sich sein Begleiter nicht die Schnauze verbrennen kann. Der Braunbär hatte offensichtlich an dem Getränk nichts auszusetzen.

Die Aufnahmen von dem Mann und dem Bären im Kaffeehaus haben eine Flut an Kommentaren ausgelöst, einer der User klärt darin auf, dass es sich bei dem Mann um einen professionellen Dresseur handelt.

„Der Mann, der mit einem Bären im Kaffeehaus sitzt, ist ein Dresseur (auch sein Sohn geht demselben Beruf nach). Er dressiert seit mehr als 35 Jahren wilde Tiere für die Filmindustrie, Werbeaufnahmen und TV-Sendungen. Der Mann hat den Spitznamen Sirko, und jedes Tier, das einen Auftritt auf den Fernseh-Bildschirmen hat, wird von ihm dressiert“, lautet der Kommentar.

Es gab allerdings auch kritische Kommentare zu dem Video. Einige User schrieben, dass es sich um Tierquälerei handle, die verboten werden sollte.

