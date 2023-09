Ungebetener Besucher in der Damenumkleide: Freiwillige Feuerwehr auf Schlangenjagd

Ein ungewöhnlicher Notruf erreichte die Freiwillige Feuerwehr Purkersdorf: In der Damenumkleide eines örtlichen Fitnessstudios wurde eine Schlange gesichtet. Die verängstigten Frauen, die den unerwünschten Besucher entdeckt hatten, konnten sogar eine Beschreibung liefern – eine etwa ein Meter lange Schlange, die sich im Schuhregal versteckt hatte.

Kurz nach dem Notruf betraten die Feuerwehrleute die Umkleidekabine, doch von der Schlange fehlte zunächst jede Spur. Erst nach einer genauen Befragung der Augenzeugin und einer intensiven, zweiten Suche konnte das Reptil in den U-Profilen der Spind-Unterkonstruktion ausfindig gemacht werden.

Es war ein seltener Gast, der sich in der Umkleidekabine eingenistet hatte: eine Äskulapnatter. Diese ungiftige Schlangenart kann bis zu zwei Meter lang werden und ist eigentlich eher scheu. Wie sie in die Umkleidekabine gelangt war, bleibt ein Rätsel.

Die Feuerwehrleute gingen bei der Bergung des Tiers äußerst behutsam vor. Mit großer Vorsicht wurde die Schlange aus dem Profilblech entfernt und in eine Box gelegt. Anschließend fand die Natter ihre Freiheit am nahegelegenen Waldrand wieder, wo sie behutsam in die Natur ausgesetzt wurde.

Unverletzt und wohlbehalten

Nach rund 45 Minuten konnte die Feuerwehr ihren Einsatz erfolgreich beenden. Die Frauen, die den Notruf abgesetzt hatten, konnten aufatmen. Und auch die Feuerwehrleute waren erleichtert: Sie hatten das Tier unverletzt und wohlbehalten zurück in die Natur bringen können.

Ein ungewöhnlicher Einsatz, der sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.