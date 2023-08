Unidentifizierte Leiche in Tirol entdeckt: Vermisster Kroate?

Eine noch nicht identifizierte Leiche wurde letzte Woche auf dem Plattberg in Tirol entdeckt. Die Bergungs- und Identifizierungsbemühungen laufen auf Hochtouren. Könnte es sich um den seit Dezember vermissten kroatischen Urlauber handeln? Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten zu zwei weiteren spurlos verschwundenen Wanderern in der Region.

Auf dem Plattberg im Tiroler Außerfern wurde letzte Woche eine bisher nicht identifizierte Leiche entdeckt. Bergrettungsdrohnen haben den Körper, der noch teilweise im Schnee lag, in einer Rinne des Berges gesichtet. „Der Tote befand sich in rund 1900 Meter in der Ostflanke“, so Herbert Jankovich, Leiter der Alpinpolizei im Bezirk Reutte. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers Libelle Tirol konnte der Körper schließlich geborgen werden.

Seit 28. Dezember des letzten Jahres wird in der Region ein 28-jähriger Kroate vermisst, der in Deutschland wohnhaft ist. Der Mann wurde zuletzt auf dem Plattberg bei Lähn, auch bekannt als Hochschrutte, gesehen. Sein Auto wurde später im Winter in Lähn gefunden. Derzeit bemühen sich die Gerichtsmediziner in der Innsbrucker Gerichtsmedizin um die Identifizierung der Leiche. Es besteht die Vermutung, dass es sich um den vermissten Kroaten handeln könnte – eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

RECCO-SAR-System

Die Suche nach dem Vermissten war intensiv und technisch anspruchsvoll. Neben Hubschrauber- und Drohneneinsätzen kam das bewährte RECCO-SAR-System zum Einsatz. Ein Detektor, an einer Boje am Hubschrauber befestigt, sendet Signale aus, die von einem Reflektor – sofern die Person einen trägt – zurückgesendet werden. „Die Libelle hat auf diese Weise Signale empfangen“, berichtet Jankovich. Daraufhin wurde eine Feinsuche mit dem Handgerät durchgeführt – das ebenfalls anschlug. Aufgrund der Lawinensituation verzichteten die Einsatzkräfte jedoch auf eine terrestrische Suche. „Wir haben die Signale zudem erst Wochen nach dem Verschwinden des Mannes empfangen“, gibt Jankovich zu bedenken.

Während die Identifizierungsarbeiten weitergehen, gibt es in der Region noch weitere Vermisstenfälle. Zwei deutsche Wanderer sind vor Jahren auf dem Weitwanderweg E 5 bei Oberstdorf verschwunden. Jedoch gibt es bis heute keine Spur von ihnen. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an, während die Bergrettungs- und Suchteams weiterhin auf Hochtouren arbeiten.