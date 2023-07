Die Sicherheitskräfte Frankreichs haben eine ausgedehnte Fahndung nach dem abgängigen zweijährigen Emil eingeleitet. Der Kleine verschwand auf unerklärliche Weise während eines Wochenendausflugs bei seinen Großeltern.

Die tragischen Ereignisse nahmen ihren Anfang am Samstagnachmittag. Emil amüsierte sich im Garten seiner Großeltern im Dörfchen Le Verne, gelegen in der schönen Region Hautes-Alpes. Als die Familie sich darauf vorbereitete, das Haus zu verlassen, nutzte der kleine Emil einen unbedachten Moment, um sich unbemerkt aus dem Staub zu machen. Erst als seine Großeltern das Auto bestiegen, wurde sein Fehlen registriert.

Die Polizei wurde gegen 17:15 Uhr über das plötzliche Verschwinden des Jungen informiert und führte ohne Zögern eine umfangreiche Suchaktion durch. Neben Verwandten beteiligten sich auch lokale Polizeikräfte, Rettungsteams und Dorfbewohner an der Suche. Diese Bemühungen haben bislang allerdings noch keine konkreten Hinweise auf Emils Verbleib erbracht. So wurde das ursprüngliche Suchgebiet, das sich auf fünf Kilometer erstreckte, heute erweitert. In Aktion sind Hubschrauber, modernste Drohnen mit Wärmebildkameras und speziell ausgebildete Suchhunde.

Die zuständigen Behörden haben nun beschlossen, ab Dienstag jeden Unbefugten von Le Verne fernzuhalten. Wie die Verantwortlichen betonen, wird „niemand bevorzugt oder ausgeschlossen“. Das Gebiet um Le Verne, bekannt für seine dichten Wälder, zieht viele Wanderer an.

Der kleine Emil ist ursprünglich aus einer Stadt nahe Marseille und zuletzt gesehen wurde er beim Verlassen des Anwesens seiner Großeltern. Trotz intensiver Bemühungen der Behörden, das Dorf gründlich zu durchsuchen und die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten, bleibt Emil verschollen. Seine Beschreibung wurde sowohl auf sozialen Medien als auch im Rundfunk verbreitet: Er hat braune Augen und blonde Haare. Aber trotz intensiver Suche bleibt der Kleinebis jetzt verschwunden.