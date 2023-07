Alarmierend: 10-Jähriger nach übermäßigem Wasserkonsum im Krankenhaus

Ein beunruhigender Vorfall sorgt für Alarmbereitschaft, nachdem ein 10-jähriger Junge nach dem Trinken von sechs Flaschen Wasser eine gefährliche Wasservergiftung erlitten hat. Seine Eltern bitten die Öffentlichkeit um Wachsamkeit und berichten von den schockierenden Symptomen, die ihren Sohn plötzlich heimsuchten.

Ein besorgtes Elternpaar hat die Öffentlichkeit dazu aufgefordert, wachsam zu sein, nachdem ihr 10-jähriger Sohn, Ray, nach dem Trinken von sechs Flaschen Wasser eine Wasservergiftung erlitt und dringend ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Wochenende des Unabhängigkeitstages vergnügte sich Ray nach Berichten seiner Eltern in Columbia, South Carolina, mit seinen Cousins und „rannte um das Haus herum“.

Erste Symptome

Nachdem er sich mit seinen Cousins bei Sonnenschein ausgepowert hatte, war Ray durstig und suchte nach Erfrischung. Die Eltern berichten, dass er, ohne ihr Wissen, innerhalb einer Stunde sechs Flaschen Wasser trank. Nur eine Stunde später war klar, dass etwas nicht in Ordnung war – ihr Sohn begann sich zu übergeben.

Motorische Funktionen waren weg

Im Gespräch mit WISTV erinnert sich seine Mutter Stacy Jordan an die Besorgnis, mit der sie ihren Sohn betrachtete: „Es war, als sei ihr Sohn auf Drogen oder betrunken“. In ähnlicher Weise erinnert sich Jeff Jordan an die Anzeichen einer ernsthaften Störung bei seinem Sohn. „Er konnte weder seinen Kopf noch seine Arme oder sonst etwas kontrollieren. Seine motorischen Funktionen waren weg. Ich habe ihn sofort ins Richland Children’s gebracht.“

Krankenhaus

Im Krankenhaus führten Ärzte eine Reihe von Tests durch, um die Ursache von Rays Zustand zu ermitteln. Es stellte sich heraus, dass sein Natriumspiegel bedrohlich niedrig war – ein Zustand, der auftritt, wenn die Nieren den Wasserkonsum des Körpers nicht mehr verarbeiten können. „Sie gaben ihm etwas, das ihm helfen sollte, so viel wie möglich zu urinieren, um die Flüssigkeit herauszubekommen, weil sein Gehirn anschwoll und deshalb sein Kopf so sehr schmerzte,“ kommentierte Rays Mutter.

Die Ärzte trafen die Entscheidung, ihm Natrium und Kalium zu verabreichen, um das Gleichgewicht seiner Blutwerte wiederherzustellen. Zu allem Glück wurde berichtet, dass Ray sich vollständig erholt hat und jetzt in bester Gesundheit ist.