REWE-Chef erklärt warum Lebensmittel in Österreich so teurer sind

Monatelang hat die österreichische Bevölkerung mit steigenden Lebensmittelpreisen zu ringen. In einem Interview mit dem Fernsehmoderator des ORF, Armin Wolf, äußerte Marcel Haraszti, der Geschäftsführer von REWE Österreich, seine Unzufriedenheit über die Inflation.

Haraszti erläuterte weiter, dass Einzelhandelsunternehmen Aktionen einleiten, um die Auswirkungen der Inflation zu mildern.

Während des Gesprächs mit Wolf betonte Haraszti bemerkenswerte Preisunterschiede bei einigen Lebensmittelprodukten zwischen Österreich und Deutschland. Nach den Ergebnissen einer Studie, die die Preise im Juni in beiden Ländern verglich, zahlt man in Österreich durchschnittlich 15 Prozent mehr für Lebensmittel. Von den 71 getesteten Produkten waren 53 in Österreich teurer.

Einige Beispiele für Preisunterschiede, welche Haraszti gegenüberstellte, sind besonders auffällig: ein bekannter Frischkäse ist in Österreich mit 2,49 Euro mehr als doppelt so teuer wie in Deutschland (0,99 Euro). Eine bestimmte Keks-Marke ist um 73 Prozent teurer, während die Preisunterschiede für Nudeln und einen ,,populären Softdrink“ in Österreich bei 60 bzw. 66 Prozent liegen. Selbst bei einem „sehr beliebten Energydrink“ sind die Preise um 33 Prozent höher als in Deutschland.

Warum ist Österreich teurer?

Haraszti begründet diese erheblichen Preisunterschiede unter anderem mit der höheren Dichte an Supermärkten in Österreich. Pro Kopf gibt es in Österreich doppelt so viele Supermärkte wie in Deutschland. Darüber hinaus verweist er auf die unterschiedlichen Kostenstrukturen in Österreich. Die Logistikkosten seien aufgrund der größeren Anzahl von zu bedienenden Standorten höher. Als weiteren Faktor nannte der leitende Manager ,,deutlich höhere“ Lohnnebenkosten.

Der REWE-Chef machte deutlich, dass er, obwohl seine Kette ein Drittel des österreichischen Marktes beherrscht, die Anbieter nicht zu Preissenkungen drängen könne – schließlich seien diese ebenfalls Schwergewichte wie Unilever und Nestle. Mit der Aussage ,,Wir kämpfen wie die Löwen“, betont Haraszti, dass REWE eine große Rolle im Wettbewerb spielt, und drückt seine Besorgnis aus, dass bei einer kleineren Unternehmensgröße „wir hätten null Chance“, um mit den Top-Lieferanten zu verhandeln.

Senkung der Mehrwertsteuer

Der Chef von REWE spricht sich für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf sieben Prozent aus, was dem Steuersatz in Deutschland entspricht. Er ist überzeugt, dass dies Haushalte mit niedrigerem Einkommen entlasten würde.

Haraszti bestritt Vorwürfe, dass Supermärkte ihre Preise erhöhen würden, um dann mit zeitweiligen Aktionen den Eindruck von Preisnachlässen zu erwecken. Er versicherte, dass dies nie der Fall sei. Er bekräftigte seine Forderung nach einer Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel – ,,auf sieben Prozent und das permanent“. Und wer garantiere, dass dies an die Kunden weitergegeben werde? „Wir“, so Haraszti.