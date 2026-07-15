Unkontrollierbarer Durchfall – Parasit breitet sich rasant aus

Ein Parasit breitet sich durch 34 US-Bundesstaaten aus – und eine Fast-Food-Kette steht im Verdacht, Teil des Problems zu sein.

Ein Ausbruch der Darmerkrankung Cyclosporiasis hat sich in den Vereinigten Staaten mittlerweile auf 34 Bundesstaaten ausgedehnt. Die US-Gesundheitsbehörde CDC verzeichnet mehr als 1.600 bestätigte Infektionen und geht derzeit rund 5.100 Verdachtsfällen nach. Fachleute gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Betroffenen noch deutlich höher liegt, weil viele Infektionen entweder unentdeckt bleiben oder schlicht nicht gemeldet werden.

Als geografischer Schwerpunkt des Ausbruchs hat sich Michigan herauskristallisiert, wo bereits mehr als 3.300 bestätigte und mögliche Erkrankungen erfasst wurden. Als wahrscheinliche Ursache gilt mit dem Parasiten belasteter Salat. Die CDC prüft in diesem Zusammenhang, ob Produkte der Fast-Food-Kette Taco Bell mit dem Ausbruchsgeschehen in Verbindung stehen. Das Unternehmen hatte bereits in der Vorwoche an mehreren Standorten Salat vorsorglich aus dem Sortiment genommen.

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Symptome & Übertragung

Ausgelöst wird die Erkrankung durch den Parasiten Cyclospora cayetanensis, der den Dünndarm befällt und unter anderem starken, wässrigen Durchfall hervorruft, der laut CDC teilweise „explosionsartig“ auftreten kann. Hinzu kommen Bauchkrämpfe, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und ausgeprägte Erschöpfung. Bleiben die Beschwerden unbehandelt, können sie sich über mehrere Wochen hinziehen.

Die von den US-Gesundheitsbehörden empfohlene Standardbehandlung der Cyclosporiasis besteht aus dem Antibiotikum Trimethoprim-Sulfamethoxazol (TMP-SMX) in einer Dosis von 160 mg Trimethoprim plus 800 mg Sulfamethoxazol, zweimal täglich über einen Zeitraum von 7 bis 10 Tagen.

Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ist bei diesem Erreger in der Regel nicht möglich. Die Infektion erfolgt typischerweise über Lebensmittel oder Wasser, die mit Fäkalien verunreinigt sind. Bei früheren Ausbrüchen standen neben Salat auch Beeren, frische Kräuter und anderes Blattgemüse im Verdacht.

Behördliche Empfehlungen

Da Cyclosporiasis gehäuft in den Sommermonaten auftritt, empfehlen die US-Behörden, Obst und Gemüse vor dem Verzehr sorgfältig zu waschen.

Ob tatsächlich kontaminierter Salat hinter dem aktuellen Ausbruch steckt, sollen die noch laufenden Ermittlungen zeigen.