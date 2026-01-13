Uno-Partie eskaliert: Mann sticht Verwandten nieder

Ein harmloses Kartenspiel unter Verwandten endete in blutiger Gewalt. Der mutmaßliche Täter, ein Uber-Fahrer, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bei einer Familienfeier in Clark (New Jersey) eskalierte ein Streit über das Kartenspiel Uno derart, dass ein Beteiligter mit einem Messer attackiert wurde. Der Vorfall ereignete sich am 19. Dezember kurz nach Mitternacht, als die Polizei zu einem Haus im 200er-Block des Gibson Boulevard gerufen wurde. Laut Zeugenberichten hatte sich die zunächst in einer Wohnung ausgebrochene Auseinandersetzung auf den Parkplatz verlagert, wo es zur Messerstecherei kam.

Als die Beamten eintrafen, waren bereits mehrere Fahrzeuge vom Tatort geflüchtet. Das Opfer wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

⇢ Syrer attackiert Airbnb-Touristen mit Messer – weil sie bei ihm anläuteten



Täter identifiziert

Die Ermittler konnten drei Tage nach dem Vorfall den mutmaßlichen Täter identifizieren. Es handelt sich um Derrell Busby, einen Uber-Fahrer aus Newark (New Jersey), gegen den umgehend Haftbefehl erlassen wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Körperverletzung zweiten und dritten Grades unter Verwendung einer tödlichen Waffe, Besitz einer Waffe für unrechtmäßige Zwecke sowie illegalen Waffenbesitz vierten Grades vor.

Busby wurde am 5. Jänner in Newark festgenommen und anschließend in die Polizeistation Clark überstellt. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft im Gefängnis des Union County. Die Gerichtsverhandlung ist laut vorliegenden Akten für den 4. März anberaumt.

Der 37-jährige Mann wurde mehrere Wochen nach der Tat verhaftet. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte er bei der Familienfeier eine andere Person mit einem Messer attackiert – Auslöser war offenbar eine hitzige Auseinandersetzung während einer Partie des Kartenspiels Uno.