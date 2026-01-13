„Bis zum nächsten Mal“ – Pfleger missbrauchte hilflose Seniorinnen

Überwachungskameras enthüllen das Unfassbare: Ein Pfleger nutzte die Hilflosigkeit seiner demenzkranken Patientin aus. Die Justiz reagierte mit einem klaren Urteil.

Ein 26-jähriger Afghane wurde am Wiener Landesgericht zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich an einer 82-jährigen Frau vergangen hatte, die aufgrund ihrer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung wehrlos war. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die Tat kam am 18. September ans Licht, nachdem der besorgte Sohn der Pensionistin Überwachungskameras in der Wohnung seiner Mutter installiert hatte. Bei der Durchsicht des Videomaterials entdeckte er, wie der Pfleger sexuelle Handlungen an der hilflosen Seniorin vornahm. Die Staatsanwaltschaft stellte im Verfahren fest, dass die demenzkranke Frau die Tragweite der an ihr verübten Handlungen nicht erfassen konnte.

Weiterer Vorwurf

Die Ermittlungen förderten einen weiteren Vorwurf zutage. Der Mann soll im Frühjahr eine weitere betagte Frau zu einem Zungenkuss gezwungen haben. Nach der Tat verabschiedete er sich angeblich mit den Worten „Bis zum nächsten Mal“.

Der Beschuldigte hätte eine Höchststrafe von zehn Jahren erhalten können. Sein Rechtsvertreter Peter Philipp teilte mit, dass sein Mandant den Übergriff an der Alzheimer-Patientin einräume.

Den zweiten Vorwurf wies der Angeklagte jedoch zurück und behauptete, zu diesem Zeitpunkt nicht in Österreich gewesen zu sein.